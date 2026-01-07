Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu cu date confidențiale în China

Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu care conținea informații confidențiale în timpul unei călătorii personale în China, iar autoritățile nu pot confirma dacă datele au fost compromise. Incidentul survine în contextul eforturilor Japoniei de a relansa programul nuclear, blocat de peste un deceniu, relatează BBC.

Telefonul conținea detalii confidențiale de contact ale personalului implicat în activități de securitate nucleară la Autoritatea de Reglementare Nucleară (NRA). Agenția nu a putut confirma dacă datele au fost divulgate, potrivit relatărilor din presa japoneză.

Incidentul are loc în contextul în care Japonia încearcă să-și revitalizeze programul de energie atomică, blocat de mai bine de un deceniu. Japonia a dispus oprirea tuturor reactoarelor centralei sale nucleare în 2011, după ce un cutremur de magnitudine 9 și un tsunami uriaș au provocat un dezastru la centrala nucleară Fukushima. NRA, agenția de securitate nucleară ,a fost înființată după dezastrul nuclear de la Fukushima pentru a supraveghea siguranța nucleară, inclusiv repornirea reactoarelor din țară.

Se crede că angajatul NRA și-a pierdut telefonul de serviciu pe 3 noiembrie, în timp ce trecea printr-un control de securitate pe un aeroport din Shanghai, în timpul unei călătorii personale. El a observat că telefonul lipsea trei zile mai târziu și, în ciuda verificărilor făcute la aeroport, nu l-a recuperat.

NRA distribuie smartphoneuri anumitor angajați pentru ca aceștia să poată răspunde prompt în situații de urgență, a relatat ziarul Asahi. Potrivit Kyodo News, departamentul NRA afectat se ocupă de protejarea materialelor nucleare împotriva unor amenințări precum furtul și terorismul la facilitățile țării.

NRA a raportat incidentul Comisiei pentru Protecția Informațiilor Personale din țară și a avertizat angajații să nu ia telefoanele de serviciu în străinătate, au relatat mass-media locale.

Breșe de securitate repetate

Nu este prima dată când oficialii din domeniul nuclear al Japoniei ajung în atenția presei din cauza unor breșe de securitate. În 2023, un angajat de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare facilitate nucleară din lume, a pierdut un teanc de documente după ce le-a pus pe capota mașinii și a plecat.

În noiembrie anul trecut, un alt angajat al centralei Kashiwazaki-Kariwa a fost găsit că a gestionat necorespunzător documente confidențiale, făcând copii ale acestora și încuindu-le într-un birou.

Iar săptămâna aceasta, Chubu Electric Power, un operator de centrale nucleare din centrul Japoniei, a declarat că ar fi putut folosi date selectate în mod convenabil în timpul verificărilor de siguranță ale centralei sale nucleare. NRA și-a suspendat între timp evaluarea pentru ca Chubu să își repornească reactoarele, invocând „falsificarea unor date critice de inspecție”, a relatat Reuters.

Editor : M.I.