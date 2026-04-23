Un angajat al unei primării din Germania a descoperit 10 lingouri de aur în timp ce tundea iarba. Cine va păstra comoara

După expirarea termenului legal de deţinere în regim de custodie, un mic oraş din estul Germaniei are dreptul de a păstra o comoară din aur în valoare de zeci de mii de euro.

Nimeni nu a putut dovedi în mod credibil că este proprietarul celor 10 lingouri de aur descoperite de un angajat al Primăriei din Bannewitz în timp ce tundea iarba în octombrie 2025, a declarat primarul local, Heiko Wersig, relatează DPA, citată de Agerpres.

„Am primit foarte multe e-mailuri, telefoane şi scrisori", a dezvăluit edilul german.

Cu toate acestea, niciunul dintre presupuşii proprietari nu a putut prezenta dovezile necesare, cum ar fi o chitanţă de cumpărare valabilă şi numerele de serie ştampilate pe lingouri.

Având în vedere că perioada legală de păstrare în regim de custodie timp de şase luni a bunurilor găsite a expirat pe 17 aprilie, mica localitate din apropiere de oraşul Dresda poate să decidă de acum ce va face cu aurul.

O decizie finală este aşteptată să fie luată la şedinţa consiliului municipal de marţea viitoare, a precizat primarul Heiko Wersig. În orice caz, planul este ca asociaţiile comunitare să beneficieze de comoară.

„Mai precis, este vorba despre asociaţii implicate în activităţi pentru tineret şi în păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale", a adăugat edilul german.

Deocamdată, lingourile de aur rămân în custodia Poliţiei. La preţurile actuale ale aurului, comoara valorează aproximativ 40.000 de euro.

