Live TV

Un angajat al unei primării din Germania a descoperit 10 lingouri de aur în timp ce tundea iarba. Cine va păstra comoara

Data publicării:
Foto: Getty Images

După expirarea termenului legal de deţinere în regim de custodie, un mic oraş din estul Germaniei are dreptul de a păstra o comoară din aur în valoare de zeci de mii de euro.

Nimeni nu a putut dovedi în mod credibil că este proprietarul celor 10 lingouri de aur descoperite de un angajat al Primăriei din Bannewitz în timp ce tundea iarba în octombrie 2025, a declarat primarul local, Heiko Wersig, relatează DPA, citată de Agerpres.

„Am primit foarte multe e-mailuri, telefoane şi scrisori", a dezvăluit edilul german.

Cu toate acestea, niciunul dintre presupuşii proprietari nu a putut prezenta dovezile necesare, cum ar fi o chitanţă de cumpărare valabilă şi numerele de serie ştampilate pe lingouri.

Având în vedere că perioada legală de păstrare în regim de custodie timp de şase luni a bunurilor găsite a expirat pe 17 aprilie, mica localitate din apropiere de oraşul Dresda poate să decidă de acum ce va face cu aurul.

O decizie finală este aşteptată să fie luată la şedinţa consiliului municipal de marţea viitoare, a precizat primarul Heiko Wersig. În orice caz, planul este ca asociaţiile comunitare să beneficieze de comoară.

„Mai precis, este vorba despre asociaţii implicate în activităţi pentru tineret şi în păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale", a adăugat edilul german.

Deocamdată, lingourile de aur rămân în custodia Poliţiei. La preţurile actuale ale aurului, comoara valorează aproximativ 40.000 de euro.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, Erling Haaland! A urcat pe primul loc în Premier League și are o dietă monstruoasă
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Acuzații incredibile pe care i le aduce o femeie primarului PSD inculpat pentru că a furat curent. Motivul...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a lăsat ”mască”: ce decizie a luat, după ce a fost surprins cu o jurnalistă căsătorită! ”Am avut...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun