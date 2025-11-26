Live TV

Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire pe an candidatei ideale, dacă îndeplinește câteva condiții bizare

Sir Benjamin Slade are 79 de ani. Foto: X

Un aristocrat britanic își caută soție, dar are o listă lungă de pretenții pentru candidatele interesate. În vârstă de 79 de ani, nu acceptă femei din țări al căror nume începe cu litera „I” și care au verde în steag, scrie presa britanică. De asemenea, viitoarea soție nu trebuie să fie în zodia scorpion și nici să consume droguri sau alcool. În schimb, trebuie să fie cu „cel puțin 20 de ani mai tânără” decât el.

Sir Benjamin Slade, care deține mai multe castele și o avere impresionantă, a lansat o competiție cu scopul de a-și găsi soția visată. Dar candidata perfectă trebuie să îndeplinească mai multe condiții neobișnuite.

Sir Slade nu acceptă femei din țări al căror nume începe cu litera „I” și care au verde în steag. Ci preferă candidate din Canada, America, Germania și din Europa de Nord. „Ceea ce eu numesc oameni similari”, explică britanicul.

De asemenea, viitoarea soție nu trebuie să fie scorpion, să consume droguri sau alcool, să citească The Guardian ori să fie scoțiană.

Mai mult, trebuie să aibă minimum 1,68 m, să știe să danseze de salon, să joace bridge și backgammon și să rezolve cuvinte încrucișate.

Viitoarei lady i se mai cere să fie rezistentă fizic, să meargă rapid și să înoate. Totodată, ea trebuie să poată gestiona două castele și să dețină cunoștințe juridice și contabile.

Iar candidata trebuie să fie cu „cel puțin 20 de ani mai tânără”.

„Impozitul pe moștenire este de 40%. E singura modalitate să las totul soției fără taxe”, a explicat el motivul principal pentru diferența de vârstă.

„Nu pot asigura o femeie de 70 de ani, de aceea avem nevoie de o doamnă cu cel puțin 20 de ani mai tânără”, adaugă acesta.

În ce privește moștenitorii, Sir Slade a spus: „Pot avea doi fii, trei ar fi mai bine, dar dacă am doi fii, situația se rezolvă.”

Candidata ideală ar trebui să dețină și un permis de armă și altul pentru pilotarea elicopterului.

Pentru toate acestea, partenera de viață ar primi 50.000 de lire sterline pe an. Un „salariu” care trece puțin peste 4.000 de lire pe lună.

Sir Benjamin Slade trăiește la Maunsel House, în Bridgwater, și susține că duce o viață socială activă în care partenera trebuie să se integreze.  „Sunt foarte sociabil, trebuie să am pe cineva care să se potrivească”, mai spune el.

 

