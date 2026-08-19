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Un avertisment fără precedent al Rusiei a blocat un zbor al forțelor SUA spre Antarctica. Noua Zeelandă cere explicații

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A U.S. Air Force C-17 Globemaster III aircraft flies over Altus Air Force Base, Oklahoma, Aug. 13, 2026. With a maximum payload capacity of 170,900 po
Un avion C-17 Globemaster al USAF. Foto: Profimedia
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Guvernul Noii Zeelande a solicitat explicații din partea Rusiei, după ce un avertisment privind o lansare planificată de rachete a blocat un zbor al Forțelor Aeriene Americane (USAF) din Noua Zeelandă către Antarctica, informează The New Zealand Herald.

Avionul USAF C-17 Globemaster, cu indicativul de apel ICE28, a decolat de pe aeroportul Christchurch spre stația McMurdo în jurul orei locale 9:00, pe 18 august, dar s-a întors din drum, deasupra Oceanului Antarctic. Aeronava a aterizat în Christchurch aproape două ore și jumătate mai târziu, o purtătoare de cuvânt a Autorității Aviației Civile (CAA) din Noua Zeelandă confirmând că autoritatea a emis o notificare oficială, avertizând asupra activității spațiale potențial periculoase, după ce a fost contactată de Corporația Rusă de Management al Traficului Aerian.

Astăzi, un purtător de cuvânt al CAA a declarat că autoritatea a fost informată despre o lansare planificată de rachetă și despre potențialul pericol asociat pentru spațiul aerian internațional din Regiunea Oceanică de Informare a Zborurilor din Noua Zeelandă, avizul oficial permițând operatorilor de zbor „să ia decizii pe baza informațiilor disponibile”.

„Noua Zeelandă urmărește îndeaproape problema”, a declarat, miercuri, un purtător de cuvânt al ministerului de Externe de la Wellington.

Noua Zeelandă este la curent cu notificarea rusă către echipajele aeriene și marinari privind o lansare planificată de rachete și pericolul potențial asociat pentru spațiul aerian internațional la sud-est de Noua Zeelandă. Cu toate acestea, detaliile notificării rusești sunt în prezent neclare și solicităm informații suplimentare”, a completat diplomația neozeelandeză.

Noua Zeelandă s-a mai confruntat în trecut cu căderea unor resturi spațiale rusești pe teritoriul său, dar niciodată cu lansarea unei rachete, potrivit The Diplomat. În contextul incidentului, publicația aduce aminte de o „glumă” rusească făcută de Dmitri Medvedev.

În 2010, la o reuniune APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) din Japonia, prim-ministrul Noii Zeelande, John Key, într-o încercare stângace de a sparge gheața, l-a întrebat pe președintele rus de atunci Dmitri Medvedev cât timp i-ar lua unei rachete rusești să ajungă în Noua Zeelandă. Medvedev a cerut imediat unui membru al personalului să calculeze. S-a întors către Key și i-a spus: „22 de minute”, apoi a adăugat cu un rânjet: „Vă voi suna în avans”.

Schimbul de replici a devenit o legendă urbană în Noua Zeelandă. Săptămâna aceasta, rușii par să fi repetat gluma, de data aceasta pe bune”, notează The Diplomat.

Editor : Ș.R.

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