Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă

Mai mulți pasageri ai unui zbor al companiei JetBlue au ajuns la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida.

Zborul din Cancun se îndrepta spre Newark, New Jersey, când avionul a pierdut brusc altitudinea, au spus autoritățile, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Avionul, un Airbus 320, a fost deviat către Aeroportul Internaţional Tampa în jurul orei locale 14:00, potrivit FAA.

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a declarat într-un comunicat că investighează incidentul.

Nu a fost clar imediat câte persoane au fost rănite sau cât de grave au fost rănile lor.

Oficialii medicali au evaluat pasagerii şi membrii echipajului la aeroport înainte ca unii dintre ei să fie transportaţi la spital, potrivit JetBlue.

„Echipa noastră a scos aeronava din serviciu pentru inspecţie şi vom efectua o anchetă completă pentru a determina cauza”, potrivit unui comunicat JetBlue.

„Siguranţa clienţilor şi a membrilor echipajului nostru este întotdeauna prioritatea noastră principală şi vom depune eforturi pentru a-i sprijini pe cei implicaţi”, adaugă compania.

Editor : B.P.