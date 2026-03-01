Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar

Un avion de vânătoare britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar, potrivit Ministerului Apărării din Regatul Unit. Aeronava efectua o misiune defensivă de patrulare și a folosit o rachetă aer-aer pentru a intercepta ținta, în cadrul operațiunilor de securizare a spațiului aerian al Qatarului.

„Astăzi, un avion Typhoon al Royal Air Force, operând din Qatar ca parte a Escadrilei comune britanico-qatareze de Typhoon, a neutralizat cu succes o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar”, a transmis ministerul pe contul său oficial de pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Avionul Typhoon efectua o patrulare aeriană defensivă și a folosit o rachetă aer-aer pentru a doborî drona, asigurând securitatea spațiului aerian al Qatarului și protejarea intereselor britanice din regiune”, se arată în comunicat. „Forțele noastre armate joacă un rol esențial în protejarea oamenilor noștri, a intereselor noastre și a aliaților noștri.”

Regatul Unit a semnat anul trecut un acord de apărare cu Qatar, menit să consolideze cooperarea militară și să îmbunătățească interoperabilitatea dintre forțele armate ale celor două țări.

O jurnalistă de la publicația londoneză The Times, a relatat pe X că acesta „este prima dată când avionul efectuează o interceptare operațională pentru apărarea Qatarului”.

Editor : M.I.