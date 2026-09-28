Un avion care zbura spre SUA a aterizat de urgenţă în Portugalia, după ce în cabină a fost detectat fum. 4 pasageri au ajuns la spital

Un avion aparţinând companiei americane Delta Air Lines a efectuat o aterizare de urgenţă pe aeroportul din Porto, în nordul Portugaliei, după ce a fost detectat fum în cabină. 14 pasageri au primit îngrijiri medicale, a anunţat Protecţia Civilă portugheză.

Presa portugheză scrie că avionul, care decolase duminică de la Barcelona către Boston, avea la bord 296 de pasageri, relatează AFP, citată de News.ro.

Patru dintre cei 14 pasageri care au primit îngrijiri la Porto au fost „răniţi uşor” după ce au inhalat fum şi au fost spitalizaţi, a anunţat un purtător de cuvânt al Protecţiei Civile.

Cauza incidentului urmează să fie stabilită.

Editor : M.B.