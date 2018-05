Un avion cu peste 100 de oameni la bord s-a prăbușit în Cuba. Trei persoane, duse la spital în stare gravă

Un avion cu peste 104 de oameni la bord s-a prăbușit, vineri, la scurt timp după ce a decolat de pe aeroportul José Marti din Cuba.

Foto: twitter/blakeley1990

Actualizare 21:40. Potrivit AFP, trei persoane au fost duse la spital în stare gravă.

Avionul aparținea companiei mexicane Global Air, dar era împrumutat companiei cubaneze.

Actualizate 21:05. Primele imagini cu avionul cubanez prăbușit.

BREAKING: First pictures from the scene as Boeing 737 goes down near Havana Cuba with 107 people onboard https://t.co/TfZ0YeRiX6 pic.twitter.com/2QRiEubnRZ — Daily Star (@Daily_Star) May 18, 2018

#BREAKING PHOTO: The scene of serious passenger plane crash in Cuba where 104 were reportedly onboard - CBC pic.twitter.com/b7WPt9GHV1 — Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) May 18, 2018

A Boeing 737 airplane crashed when it took off from the Jose Marti International Airport in Havana; a total of 104 passengers on board pic.twitter.com/nho3HbUStt — China Xinhua News (@XHNews) May 18, 2018

Actualizare 20:55. Aeroportul internațional José Marti a fost închis. Președintele țării, Miguel Díaz-Canel, a anunțat că există „un număr mare” de victime.

Aeronava, un Boeing 737, tocmai decolase de pe aeroportul internațional José Marti din capitala Havana și s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în apropiere de o autostradă și de un liceu din cartierul Boyeros.

La bord se aflau cel puțin 100 de persoane.

Zborul operat de compania națională Cubana era destinat să ajungă la Holguin, în estul insulei.

Presa locală relatează că sunt înregistrate victime, însă numărul lor este deocamdată incert.

Imaginile încărcate pe rețelele de socializare arată un fum negru vizibil de pe terminal.

Ultimul accident aviatic din Cuba a avut loc în aprilie 2017, când un avion de transport al forţelor armate s-a prăbuşit cu opt oameni la bord într-o regiune muntoasă din vestul ţării.