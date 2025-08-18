Live TV

Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări. „Am trimis mesaje de adio”

Data publicării:
avion
Sursa: captură X

Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări.

Motorul drept s-a defectat în plină decolare, la o altitudine de 450 de metri, iar piloţii au redirecţionat zborul către Italia.

„Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a anunţat într-un comunicat compania Condor Flugdienst GmbH.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„A fost o experienţă oribilă. Eu am trimis mesaje de adio, pentru că credeam că este sfârşitul”, a povestit pentru Bild o pasageră, relatează News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am auzit brusc un zgomot puternic, apoi din motor au ieșit flăcări. S-a auzit încă un pocnet, apoi a izbucnit din nou flacăra. Brusc s-a întrerupt curentul pentru câteva secunde și am realizat că nu mai câștigăm altitudine”, a spus un alt pasager.

În ciuda agitaţiei de la bord, pilotul şi-a păstrat calmul şi a încercat să-i liniştească pe pasageri.

„După aterizare, clienţii au părăsit treptat avionul. Din nefericire, nu existau suficiente capacităţi de cazare disponibile la faţa locului”, a declarat compania aeriană. Cei care nu au ajuns la hotel au primit vouchere pentru alimente şi pături. Toți au fost preluați ieri de un alt avion care i-a dus la Düsseldorf.

O anchetă este în curs în vederea stabilirii cauzelor incidentului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
Geoffrey Hinton
5
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Digi Sport
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată...
Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după decizia agenţiei Fitch privind ratingul României...
BUCURESTI - SEDIU PARTID - DECLARATII PRESA - USR - 19 MAI 2025
Dominic Fritz: „Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii...
Ultimele știri
Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă”
Vremea în ultimele zile de vară, în fiecare regiune a țării. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Ministrul ungar de Externe al Ungariei acuză Kievul de un atac care a oprit livrările de petrol rusesc către Ungaria
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avion aterizare fortata
Momentul în care un avion încearcă o aterizare forțată și cade pe un teren de golf, în Australia
Suhoi SU-30 SM
Un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari s-a prăbușit în Marea Neagră, la 40km de România
Zlin-Z37
Cum a transformat Ucraina un avion agricol ușor Zlin Z-137 într-un adevărat vânător de drone
avion
Reacția pasagerilor după ce o baterie externă a luat foc într-un avion aflat în zbor. Cabina s-a umplut imediat de fum
avion
Avion de mici dimensiuni, prăbușit la Arad
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ce transfer ar fi! Gigi Becali a pus ochii pe un titular de la Craiova lui Rotaru: „Costă 5-6 milioane de...
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Intabulare teren în cazul în care moştenitorii sunt decedaţi. Cum procedează copiii pentru succesiune
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
Pro FM
Inna, declarație de dragoste de ziua lui Deliric. Artistul a împlinit 43 de ani: „Poetul meu”
Film Now
Helen Mirren nu este un fan al francizei James Bond, dar ea și Pierce Brosnan au aceeași viziune despre...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Devine mai periculoasă canicula atunci când durează mai mult? Cum afectează organismul uman
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Catherine Zeta-Jones, despre faptul că ea și soțul ei dețin patru case: „Este foarte confortabil, îmi place...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile