Un avion de pasageri urmează să aterizeze forţat în Israel. 100 de ambulanțe sunt pe aeroport

Un avion de pasageri care are o problemă la trenul de rulare urmează să efectueze o aterizare forţată pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, afirmă surse citate de presa israeliană.

Avionul, de tip Boeing 737, aparţine companiei Electra Air şi este aşteptat să aterizeze pe Aeroportul Ben Gurion, potrivit Medifax.

Autorităţile germane au semnalat că au găsit fragmente de cauciuc pe pistă imediat după ce aeronava a decolat din Koln. Deocamdată, nu se ştie la ce anvelopă a trenului de rulare este problema.

Înainte de a ateriza forţat la Tel Aviv, aeronava, care are la bord 152 de persoane, urmează să treacă prin apropierea turnului de control, pentru ca specialiştii să observe ce problemă are, relatează cotidianul Times of Israel.

Peste 100 de ambulanţe au fost mobilizate la Aeroportul Ben Gurion înaintea aterizării avionului de pasageri.

Pe Aeroportul Ben Gurion a fost declarată starea de urgenţă şi au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri.