Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat

Un avion Ryanair a fost redirecționat după ce un pasager ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în timpul zborului. Avionul care zbura de la Bournemouth la Girona, în Spania, a fost forțat să aterizeze joi pe aeroportul din Toulouse, în urma unei presupuse altercații în care au fost implicați mai mulți pasageri, transmite The Telegraph.

Martorii au afirmat că altercația a izbucnit după ce un bărbat, care se pare că era în stare de ebrietate, a strigat „Vreau să cobor” și s-a îndreptat spre ușă.

Pasagerii au încercat să-l imobilizeze fizic, deoarece acesta ar fi scuipat și lovit cu pumnii.

În cele din urmă, el a fost imobilizat pe podea cu o centură de siguranță legată în jurul gleznelor, afirmă aceștia.

Imaginile video arată bărbatul, îmbrăcat cu un tricou alb și pantaloni scurți portocalii, încercând să se opună în timp ce 13 polițiști francezi îl transportau pe pista de la Toulouse.

Unii pasageri plângeau, iar o parte din ei au suferit aparent atacuri de panică în timpul acestei experiențe traumatizante.

Zborul a continuat în cele din urmă spre Girona, aterizând cu aproximativ două ore mai târziu decât era prevăzut.

Un martor a declarat: „Întregul eveniment a fost foarte traumatic. Bărbatul a intrat în toaletă și apoi a încercat să deschidă una dintre ușile de ieșire de urgență. Apoi a încercat să deschidă și cealaltă, strigând «Vreau să plec». Atunci a început o bătaie generală, cu mai mulți bărbați încercând să-l îndepărteze de uși. A fost o bătaie generală, iar în cele din urmă a fost doborât pe culoar și imobilizat la podea, unde au reușit să-i pună o prelungire a centurii de siguranță în jurul gleznelor pentru a-l împiedica să dea din picioare.”

Un alt pasager a afirmat: „Au început să se bată în mijlocul avionului. A durat aproximativ 30 de minute... a fost nevoie de trei persoane pentru a-l imobiliza. A fost oribil, era sânge peste tot. Oamenii țipau și plângeau.”

„L-au doborât la podea în stil militar”

Un alt martor a declarat: „A încercat să se ridice pentru a merge la toaletă în timp ce decolam. Când i s-a cerut să se așeze, a strigat «Trebuie să fac pipi, amice», dar apoi s-a așezat”.

„Odată ajunși în aer, s-a împiedicat mergând în față, încercând să deschidă panicat ușile. Era complet beat și voia să coboare din avion. Doi bărbați au încercat să-l calmeze și să-l imobilizeze, dar el a început să scuipe și să lovească pe toată lumea, izbindu-se de oameni. Un tip mare l-a avertizat că îl va doborî dacă continuă și așa a făcut, trântindu-l la pământ în stil militar.”

Un purtător de cuvânt al Ryanair a declarat: „Acest zbor de la Bournemouth la Girona (4 septembrie) a fost deviat către Toulouse după ce un pasager a devenit turbulent la bord. Echipajul a solicitat în prealabil asistența poliției, care a întâmpinat aeronava la aterizarea pe aeroportul din Toulouse și a debarcat acest pasager înainte ca zborul să continue către Girona”.

„Ryanair are o politică strictă de toleranță zero față de comportamentul necorespunzător al pasagerilor și va continua să ia măsuri decisive pentru a combate comportamentul indisciplinat al pasagerilor, asigurându-se că toți pasagerii și echipajul călătoresc într-un mediu respectuos și fără stres, fără perturbări inutile”, mai arată comunicatul.

