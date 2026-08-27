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Un bancher din Germania a furat sute de mii de euro de la clienții lui milionari, sperând că aceștia nu vor observa

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euro in plic
Foto: Guliver/Getty Images
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Un fost șef al departamentului de private banking din cadrul unei sucursale Deutsche Bank din Frankfurt a recunoscut în instanță că a furat peste 626.000 de euro de la clienți milionari. Faptele s-au desfășurat pe o perioadă de un an și jumătate. Bărbatul, identificat drept Sven R., în vârstă de 39 de ani, este judecat pentru fraudă.

Bărbatul a început prin a fura sume cuprinse între 50.000 și 81.500 de euro, relatează publicația Nieuwsblad. Conform propriilor declarații, el a retras acești bani din conturile unor clienți milionari care nu ar fi observat imediat lipsa unei astfel de sume. Bancherul a transferat banii în conturi deschise tot la Deutsche Bank, pe numele soacrei sale. Ulterior, a redirecționat banii către conturi de la o altă bancă.

Inițial, intenția sa a fost doar să „împrumute” temporar banii pentru a obține un profit rapid din tranzacționarea de instrumente financiare derivate, urmând apoi să returneze sumele sustrase.

Totuși, planul a eșuat, pentru că a pierdut banii pe bursă. Când clienții au observat că le-au dispărut bani din conturi, el le-a spus că a fost vorba de o eroare internă și le-a rambursat banii. Dar, pentru a acoperi acele sume, a furat bani din alte conturi. În acest mod, frauda a crescut în cele din urmă la 626.000 de euro, fiind afectate șase victime. În momentul în care frauda a ieșit la iveală, din această sumă mai rămăseseră doar 48.000 de euro.

Bărbatul susține că a acționat din disperare financiară. Pierduse 50.000 de euro din economiile familiei în investiții riscante. De asemenea, i se născuse de curând al treilea copil, ceea ce a făcut necesare anumite renovări la locuință.

Deutsche Bank a precizat că angajatul a fost concediat imediat, iar toți clienții afectați au fost notificați și despăgubiți. De asemenea, R. a ajuns la un acord cu Deutsche Bank pentru a returna banii furați în rate lunare de 250 de euro.

În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții la biroul vizat din Frankfurt. Conform unor surse citate de publicație, aceștia căutau informații pentru a stabili dacă Deutsche Bank dispunea de mecanisme de control intern suficiente. De atunci, aceste controale au fost înăsprite, potrivit băncii.

Editor : M.B.

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