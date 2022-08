Un bărbat a câștigat o casă de peste 3,5 milioane de euro cu un bilet de tombolă de 30 de euro

Un bărbat din Leicester, Anglia, a câștigat o casă de 3 milioane de lire sterline (peste 3,5 milioane de euro) în Cornwall, după ce a plătit 25 de lire sterline (30 de euro) pentru a participa la o tombolă online.

Uttam Parmar, de 58 de ani, a fost desemnat câștigătorul extragerii Omaze Million Pound House în această săptămână și este noul proprietar al unei case de lux cu patru dormitoare, cu vedere la estuarul Camel. Bărbatul, manager de operațiuni financiare, locuiește și în prezent împreună cu soția, Raki, de 53 de ani, într-o casă cu 4 dormitoare din Ashby-de-la-Zouch, Leicestershire, care, însă nu se compară cu noua locuință, relatează The Independent.

Omaze este o companie de strângere de fonduri care colaborează cu organizații caritabile și nonprofit și organizează periodic tombole, „oferindu-le oamenilor șansa de a câștiga premii care să le schimbe viața”.

Parmar a spus că a participat la fiecare tombolă Omaze începând cu 2020, când s-au pus în joc „casele de milioane”.

„Răbdarea este într-adevăr o virtute”, a spus bărbatul, care are un fiu, Aaron, de 26 de ani. „Acum am câștigat bucata mea de paradis”.

Familia a primit casa la cheie, cu toate taxele plătite, ba chiar a primit și 50.000 de lire pentru „instalare”.

Casa are curte interioară și o suprafață de teren destul de generoasă și este complet mobilată.

„Nu am visat niciodată că voi câștiga ceva atât de extravagant cum este o casă de 3 milioane de lire sterline. Am fost în vacanțe în Cornwall mai mulți ani și întotdeauna am crezut că ar fi extraordinar să avem un loc aici și acum chiar avem”, a mai spus bărbatul.

Parmar, care provine dintr-o familie numeroasă, spune că în următoarea prioadă va organiza mai multe petreceri pentru rude, iar apoi va discuta cu soția să vadă ce vor face cu casa, dacă se vor muta în ea, o vor închiria sau o vor vinde.

