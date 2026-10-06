Un bărbat a cumpărat cu 30 de dolari un tablou găsit într-un colț întunecat al unei case. Acum l-a vândut cu 1,35 milioane de dolari

Un tablou al unei renumite pictorițe din Chicago, cumpărat cu doar 30 de dolari, a fost vândut acum la o licitație cu 1,35 milioane de dolari, relatează CBS News.

Tabloul „Scoicile consilierului Merriam” (Alderman Merriam's Shells) a fost pictat de Gertrude Abercrombie în 1951 și prezintă o colecție de scoici ale consilierului municipal din Chicago Robert Merriam. Acesta a reprezentat Arondismentul 5 al orașului între 1947 și 1955, care includea cartierul Hyde Park, unde locuia Abercrombie și unde era o figură proeminentă în comunitățile artistice și muzicale din oraș.

Tabloul i-a fost dăruit unui medic din Kalamazoo, Michigan, în schimbul unor servicii medicale, în anul 1952. A fost expus la New York, Chicago, Milwaukee și Evanston între 1952 și 1953, fiind văzut pentru ultima dată la Chicago Design Center în 1953.

După aceea nu s-a mai știut nimic de el până anul acesta. A fost regăsit când un căutător de obiecte de colecție s-a dus la o licitație pe o proprietate din Kalamazoo, căutând discuri de vinil. În timp ce se afla acolo, i-a atras atenția un tablou aflat într-un colț întunecat al casei și pe care nu l-a remarcat niciun alt potențial cumpărător. Când l-a întors pe verso, a văzut un nume pe spate pe care a crezut că îl recunoaște.

A cumpărat tabloul cu 30 de dolari. Joia trecută, acesta s-a vândut la licitație pentru 1,35 milioane de dolari. Prețul de vânzare reprezintă un nou record mondial de licitație pentru operele lui Abercrombie, a declarat un purtător de cuvânt al casei de licitații Freeman's Auctions, care s-a ocupat de vânzarea tabloului.

Experții în artă spun că „Scoicile consilierului Merriam” marchează un punct de cotitură în cariera lui Abercrombie, moment în care a început să se încline mai mult spre suprarealism în picturile sale. Lucrarea prezintă un set de scoici pe un fundal întunecat, o singură scoică plutind într-un vid negru și auster, de parcă ar fi fost bătută în cuie acolo.

Deși la suprafață poate părea o natură statică simplă, tabloul are efecte misterioase. Fiecare scoică are propria sursă de lumină, poziționată din unghiuri opuse. Fundalul negru în care plutește scoica izolată arată ca un spațiu infinit. De asemenea, în această lucrare apare pentru prima dată scoica spartă care a devenit un motiv recurent în restul carierei artistei.

Proprietatea în care cumpărătorul a găsit tabloul aparținea dr. John T. Reynolds, medicul căruia îi fusese dăruit cu peste 70 de ani în urmă. Lucrările de restaurare dinaintea licitației au fost efectuate de compania Baumgartner Fine Art Restoration din Chicago.

Estimarea inițială a tabloului pentru licitație a fost între 15.000 și 250.000 de dolari. S-a vândut cu de aproape 10 ori mai mult.

Abercrombie a murit în 1977.

Editor : M.B.