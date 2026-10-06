Live TV

Un bărbat a cumpărat cu 30 de dolari un tablou găsit într-un colț întunecat al unei case. Acum l-a vândut cu 1,35 milioane de dolari

Data publicării:
tablou scoici
Foto: Freeman's
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un tablou al unei renumite pictorițe din Chicago, cumpărat cu doar 30 de dolari, a fost vândut acum la o licitație cu 1,35 milioane de dolari, relatează CBS News.

Tabloul „Scoicile consilierului Merriam” (Alderman Merriam's Shells) a fost pictat de Gertrude Abercrombie în 1951 și prezintă o colecție de scoici ale consilierului municipal din Chicago Robert Merriam. Acesta a reprezentat Arondismentul 5 al orașului între 1947 și 1955, care includea cartierul Hyde Park, unde locuia Abercrombie și unde era o figură proeminentă în comunitățile artistice și muzicale din oraș.

Tabloul i-a fost dăruit unui medic din Kalamazoo, Michigan, în schimbul unor servicii medicale, în anul 1952. A fost expus la New York, Chicago, Milwaukee și Evanston între 1952 și 1953, fiind văzut pentru ultima dată la Chicago Design Center în 1953.

După aceea nu s-a mai știut nimic de el până anul acesta. A fost regăsit când un căutător de obiecte de colecție s-a dus la o licitație pe o proprietate din Kalamazoo, căutând discuri de vinil. În timp ce se afla acolo, i-a atras atenția un tablou aflat într-un colț întunecat al casei și pe care nu l-a remarcat niciun alt potențial cumpărător. Când l-a întors pe verso, a văzut un nume pe spate pe care a crezut că îl recunoaște.

A cumpărat tabloul cu 30 de dolari. Joia trecută, acesta s-a vândut la licitație pentru 1,35 milioane de dolari. Prețul de vânzare reprezintă un nou record mondial de licitație pentru operele lui Abercrombie, a declarat un purtător de cuvânt al casei de licitații Freeman's Auctions, care s-a ocupat de vânzarea tabloului.

Experții în artă spun că „Scoicile consilierului Merriam” marchează un punct de cotitură în cariera lui Abercrombie, moment în care a început să se încline mai mult spre suprarealism în picturile sale. Lucrarea prezintă un set de scoici pe un fundal întunecat, o singură scoică plutind într-un vid negru și auster, de parcă ar fi fost bătută în cuie acolo.

Deși la suprafață poate părea o natură statică simplă, tabloul are efecte misterioase. Fiecare scoică are propria sursă de lumină, poziționată din unghiuri opuse. Fundalul negru în care plutește scoica izolată arată ca un spațiu infinit. De asemenea, în această lucrare apare pentru prima dată scoica spartă care a devenit un motiv recurent în restul carierei artistei.

Proprietatea în care cumpărătorul a găsit tabloul aparținea dr. John T. Reynolds, medicul căruia îi fusese dăruit cu peste 70 de ani în urmă. Lucrările de restaurare dinaintea licitației au fost efectuate de compania Baumgartner Fine Art Restoration din Chicago.

Estimarea inițială a tabloului pentru licitație a fost între 15.000 și 250.000 de dolari. S-a vândut cu de aproape 10 ori mai mult.

Abercrombie a murit în 1977.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
4
Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
2026-10-05-3527
5
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Șantierul naval Damen Mangalia.
A patra licitaţie pentru vânzarea Şantierului Naval Damen Mangalia s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul scade la 75%
Șantierul naval Damen Mangalia.
Prima licitație după noul regulament, la Damen Mangalia. Care este preţul de pornire și ce se întâmplă dacă, din nou, nimeni nu cumpără
diana revenge (1)
Celebra „rochie a răzbunării” purtată de prinţesa Diana va fi scoasă la licitaţie. Suma uriașă cu care s-ar putea vinde
bucuresti
Licitaţie pentru lucrări de amenajare, în București, a malurilor Dâmboviţei. Care este valoarea contractului
damen
A treia licitaţie pentru vânzarea Şantierului Naval Damen Mangalia, niciun ofertant. Care ar putea fi soluţia de deblocare a vânzării
Recomandările redacţiei
soldați NATO coboară dintr-un avion la baza aeriană Amari din Estonia
„Teoria victoriei”. Un document NATO arată cum planifică alianța...
curenți oceanici în Atlantic
„Risc existențial”: Coșmarul climatic care pândește Europa în...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce...
DC: Chinese President Xi Jinping State Visit
Culisele summitului Xi - Trump din SUA: liderul chinez a refuzat...
Ultimele știri
Noi reguli pentru pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană. Ce se schimbă
Războiul nevăzut din spațiu: de ce sateliții europeni sunt în vizorul Moscovei și Beijingului și ce soluții are Uniunea Europeană
Marea Britanie nu este pregătită pentru situații de urgență alimentară și amenințări la adresa aprovizionării, avertizează experții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag banii ca un magnet pe 6 octombrie 2026. Norocul financiar se întoarce de partea lor
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Marius Mitran, mesaj ferm după România – Suedia 0-1: „Zero sau punctul plecării. Obligatoriu cu Gică Hagi!”
editiadedimineata.ro
Wikipedia afirmă că agenți AI, ce aparțin OpenAI, ar fi cauzat o întrerupere a site-ului
Fanatik.ro
Șansele României la EURO 2028, aruncate în aer după campania dezastruoasă din Liga Națiunilor!
Adevărul
Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE
Playtech
Prima de pensionare a profesorilor, în așteptarea unui răspuns. Ce se întâmplă cu plata celor două salarii de...
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce face Ionel Ganea în fiecare zi, de aproape un an și jumătate, după moartea fiului său: ”Chiar și în miez...
Pro FM
Una în rochie transparentă, cealaltă în roșu aprins. Dua Lipa și Shakira au făcut spectacol la Madrid
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Șapte cafele pe zi pentru un copil de clasa a VII-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite
Newsweek
De ce bani are nevoie o familie de pensionari ca să se retragă la pensie în Grecia? Câți români și-ar permite?
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Ben Affleck, primele declarații după moartea ambilor părinți. Ce a descoperit despre mama sa: „A fost foarte...
UTV
Raluca Bădulescu a transmis un mesaj dur pentru influenceri după protestul pentru drepturile animalelor...