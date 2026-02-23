Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari

Bărbat din SUA a fost dat în judecată pentru că ar fi cumpărat un bilet câștigător la loterie, în valoare de 12,8 milioane de dolari, după ce numerele au fost extrase.

Robert Gawlitza, angajat la un magazin Circle K din Scottsdale, Arizona, era de serviciu pe 24 noiembrie, când un client a cerut să joace la „The Pick”, un joc al Loteriei din Arizona care avea o extragere în acea seară, relatează The Independent.

Potrivit documentelor din instanță, bărbatul a tipărit pentru client bilete de 1 dolar în valoare de 85 de dolari, dar clientul a plătit doar 60 de dolari, lăsând restul de 25 de bilete pe tejghea.

În acea seară, Loteria din Arizona a anunțat numerele câștigătoare - iar unul dintre biletele nerevendicate avea toate cele șase numere, reprezentând un câștig de 12,8 milioane de dolari.

Gawlitza ar fi aflat că la magazinul său a fost tipărit numărul câștigător, așa că a analizat biletele rămase.

Bărbatul a ieșit atunci din tură, și-a scos uniforma magazinului și a cumpărat 10 din biletele rămase - inclusiv biletul câștigător - de la un alt angajat al magazinului, a plătit 10 dolari și a semnat pe spatele biletului, potrivit documentelor din instanță.

Numerele câștigătoare au fost 3, 13, 14, 15, 19 și 26.

Conducerea rețelei de magazine Circle K a aflat însă despre tranzacție, iar compania a ordonat ca biletul să fie păstrat la sediul central al Loteriei. Acum, Circle K i-a dat în judecată pe Gawlitza și Loteria din Arizona și solicită unui judecător să stabilească cine deține legal biletul.

Conform Codului Administrativ din Arizona, dacă un comerciant cu amănuntul generează un bilet de loterie care este refuzat de un client și nu este revândut, biletul este considerat proprietatea comerciantului.

Circle K a invocat această regulă în plângerea sa, dar a solicitat instanței să decidă dacă biletul a fost vândut în mod valid, cine îl deține legal și cine are dreptul la premiu, a relatat AZFamily.

Loteria din Arizona a declarat că nu are cunoștință de niciun caz anterior în care un magazin și un angajat să fi avut pretenții contradictorii asupra unui bilet câștigător la loterie.

„Aceasta este o situație unică și nu avem cunoștință de niciun litigiu anterior de acest fel care să implice Loteria din Arizona”, a declarat un purtător de cuvânt al loteriei.

Extragerea din noiembrie a fost al patrulea cel mai mare premiu din istoria jocului „The Pick” și cel mai mare jackpot câștigat în Arizona din 2019 până acum, potrivit oficialilor loteriei.

Biletul câștigător trebuie revendicat în termen de 180 de zile de la extragere, înainte de 23 mai 2026.

