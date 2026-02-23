Live TV

Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari

Data publicării:
bilet loterie
FOTO: Getty Images

Bărbat din SUA a fost dat în judecată pentru că ar fi cumpărat un bilet câștigător la loterie, în valoare de 12,8 milioane de dolari, după ce numerele au fost extrase.

Robert Gawlitza, angajat la un magazin Circle K din Scottsdale, Arizona, era de serviciu pe 24 noiembrie, când un client a cerut să joace la „The Pick”, un joc al Loteriei din Arizona care avea o extragere în acea seară, relatează The Independent.

Potrivit documentelor din instanță, bărbatul a tipărit pentru client bilete de 1 dolar în valoare de 85 de dolari, dar clientul a plătit doar 60 de dolari, lăsând restul de 25 de bilete pe tejghea.

În acea seară, Loteria din Arizona a anunțat numerele câștigătoare - iar unul dintre biletele nerevendicate avea toate cele șase numere, reprezentând un câștig de 12,8 milioane de dolari.

Gawlitza ar fi aflat că la magazinul său a fost tipărit numărul câștigător, așa că a analizat biletele rămase.

Bărbatul a ieșit atunci din tură, și-a scos uniforma magazinului și a cumpărat 10 din biletele rămase - inclusiv biletul câștigător - de la un alt angajat al magazinului, a plătit 10 dolari și a semnat pe spatele biletului, potrivit documentelor din instanță.

Numerele câștigătoare au fost 3, 13, 14, 15, 19 și 26.

Conducerea rețelei de magazine Circle K a aflat însă despre tranzacție, iar compania a ordonat ca biletul să fie păstrat la sediul central al Loteriei. Acum, Circle K i-a dat în judecată pe Gawlitza și Loteria din Arizona și solicită unui judecător să stabilească cine deține legal biletul.

Conform Codului Administrativ din Arizona, dacă un comerciant cu amănuntul generează un bilet de loterie care este refuzat de un client și nu este revândut, biletul este considerat proprietatea comerciantului.

Circle K a invocat această regulă în plângerea sa, dar a solicitat instanței să decidă dacă biletul a fost vândut în mod valid, cine îl deține legal și cine are dreptul la premiu, a relatat AZFamily.

Loteria din Arizona a declarat că nu are cunoștință de niciun caz anterior în care un magazin și un angajat să fi avut pretenții contradictorii asupra unui bilet câștigător la loterie.

„Aceasta este o situație unică și nu avem cunoștință de niciun litigiu anterior de acest fel care să implice Loteria din Arizona”, a declarat un purtător de cuvânt al loteriei.

Extragerea din noiembrie a fost al patrulea cel mai mare premiu din istoria jocului „The Pick” și cel mai mare jackpot câștigat în Arizona din 2019 până acum, potrivit oficialilor loteriei.

Biletul câștigător trebuie revendicat în termen de 180 de zile de la extragere, înainte de 23 mai 2026.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
soldati rusi urcati in avion
2
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
steaguri ue si iran
5
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2025-11-21-6928
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Victor Schwartz
Omul care l-a învins pe Donald Trump. Cine este Victor Schwartz, comerciantul de vinuri care a obținut în instanță anularea tarifelor
Ghislane Maxwel jeffrey epstein
Avocații lui Ghislaine Maxwell contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente referitoare la ea și Jeffrey Epstein
bogdan banu si ema stoica
Bogdan Banu, român stabilit de 20 de ani în SUA: Prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace a fost un lucru bun
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
liderii coalitie
Coaliția a bătut palma pe tăierile din administrație și relansarea...
potra georgescu
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
Ultimele știri
Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureşti pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit
Ambasada Ucrainei la Bucucurești: „Nicio școală cu predare în limba română nu va fi închisă în 2027”
Cât va costa reconstrucția Ucrainei după război: Un nou raport internațional indică estimări fără precedent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de...
Fanatik.ro
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”