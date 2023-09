Un bărbat a instalat o cameră ascunsă la ușa de la intrare și a fost șocat să vadă ce făcea vecinul lui. A sunat imediat la poliție

Un bărbat din Florida extrem de îngrijorat pentru viața lui și a familiei, după ce el și soția lui, dar și copilul lor în vârstă de doar câteva luni, au început să se simtă foarte rău, să aibă amețeli, vărsături și să le cadă părul, a avut într-un final ideea de a monta o cameră ascunsă la ușa de la intrare, ocazie cu care a făcut o descoperire șocantă.

Bărbatul a aflat că „bunul” lor vecin le injecta pe sub ușă un amestec opioid care le provoca stările de rău, potrivit New York Post.

Umar Abdullah, de 36 de ani, spune că el și familia lui au avut vărsături, amețeli și dureri puternice de cap, după ce Xuming Li, tot de 36 de ani, le-a infectat pe sub ușă un lichid care conținea metadonă, hidrocodonă și un al treilea element chimic nociv, bărbatul fiind surprins de cameră.

De asemenea, lui și soției a început să le cadă părul, la fel și fetiței lor în vârstă de doar câteva luni.

Abdullah a spus că vecinul lor se arătase foarte deranjat de zgomotul venit dinspre apartamentul lor și, probabil, a vrut să se răzbune.

„În acea lună (iunie - n.n.), am observat la duș că fetiței noastre îi cădea părut. Am căutat pe Google și am văzut că bebelușii nu se confruntă cu căderea părului. Apoi am observat că și nouă ne cădea părul”, a spus Abdullah. Bărbatul a mai spus că, în aceeași perioadă, a simțit în apartament un miros chimic foarte puternic.

Într-un final, după ce luase mai multe măsuri fără niciun efect, el a montat o cameră ascunsă la ușa de la intrare și a fost șocat când l-a văzut pe filmări pe Li care le injecta ceva în casă.

Abdullah a spus că Li părea un „bărbat obișnuit” și chiar un vecin „prietenos”, care se oprea adesea să stea de vorbă pe hol. Mai mult,

atunci când s-a născut copilul lor, în august 2022, Li i-a trimis un mesaj de felicitare și chiar a venit la ușă cu cadouri pentru copil.

Însă după câteva zile vecinul amabil și prietenos s-a transformat total și a început să se plângă zilnic, spunându-le aproape zilnic să meargă mai ușor prin casă, nu nu mai mute scaunul sau să miște capacul de la toaletă.

La un moment dat, Abdullah a spus că va cumpăra încălțăminte căptușită pentru a reduce impactul pașilor și a vrut să intre în apartamentul lui Li ca să se convingă și el că familia lui provoca zgomot. Însă nimic nu l-a liniștit pe Li, care în martie a sunat la poliție plângându-se că nu mai suportă zgomotul, deși familia lui Abdullah se întorsese de doar 15 minute acasă, după o absență de câteva zile.

În luna iunie, însă, toată familia a început să se simtă foarte rău, pentru că Li, fost student la chimie, a început să le injecteze substațe chimice sub ușă.

Abdullah a sesizat mirosul și a bănuit că era o problemă la instalațiile de apă sau de aerisire. După ce a curățat toate instalațiile, mirosul tot n-a dispărut, în timp ce familia era tot mai bolnavă.

Disperat, Abdullah a instalat o cameră ascunsă în fața ușii și l-a surprins pe Li în flagrant. După ce l-a văzut, bărbatul, soția și copilul au părăsit imediat apartamentul și au sunat la poliție. Li a fost arestat pentru mai multe fapte de natură penală, dar a fost eliberat pe cauțiune, urmând să fie judecat într-un proces programat pentru data de 5 decembrie.

Între timp, procesul de evacuare a lui Li din clădire este în curs de desfășurare.

