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Un bărbat a luat acasă un tablou găsit pe stradă, pentru că i-a plăcut rama. Ce a aflat apoi despre el l-a făcut să sune la poliție

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Sursa: captură X
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Un bărbat din Spania a găsit pe stradă un tablou mic și foarte valoros al artistului spaniol Joaquín Sorolla, a crezut că cineva l-a aruncat la gunoi și l-a luat acasă pentru că i-a plăcut rama, relatează The Guardian.

Sorolla, un artist spaniol de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, este renumit pentru modul de redare a luminii și pentru scenele sale de plajă.

Andrés Hurtado a găsit tabloul în weekend, pe o stradă din Sevilla. Nu l-a interesat peisajul marin, ci rama aurie. Nici nu știa că tabloul aparținea unei familii din Sevilla, care îl deținea de mulți ani și care avea obiceiul să-l ia cu ei în vacanță.

Oamenii intenționaseră să pună tabloul în portbagajul mașinii și apoi să plece la plajă, dar l-au lăsat din greșeală rezemat de un perete și au plecat.

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Când oamenii și-au dat seama ce s-a întâmplat și s-au întors din drum, tabloul dispăruse. În ciuda faptului că au lipit afișe prin care solicitau informații pentru a-i ajuta să găsească „un tablou cu o mare valoare sentimentală” - dar evitând cu grijă orice mențiune despre Sorolla sau despre valoarea tabloului - nu au primit niciun răspuns până marți.

Ulterior s-a aflat că Hurtado, care locuiește la 525 km distanță, în Murcia, a găsit tabloul în timp ce se afla în Sevilla cu familia sa, în weekend, și a presupus că cineva l-a aruncat.

„L-am luat din cauza ramei, nu din cauza tabloului”, a declarat el miercuri pentru Radio Sevilla.

După ce s-a întors acasă în Murcia, a început să cerceteze tabloul folosind inteligența artificială și a aflat că ar putea fi un Sorolla.

„Inteligența artificială a venit cu niște prețuri nebunești, așa că am căutat online și am sunat la o casă de licitații din Madrid”, a declarat Hurtado pentru El Mundo.

„Le-am trimis fotografii și mi-au răspuns foarte repede, spunând că este un Sorolla original”, a adăugat el.

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Tabloul era evaluat până la 150.000 de euro. Hurtado nu s-a bucurat însă mult timp de norocul său, pentru că a văzut anunțul despre tabloul „furat”, alături de o fotografie furnizată de proprietari.

„Am sunat imediat la poliție și le-am spus că informația nu e adevărată. Le-am spus că nu l-am furat, ci doar l-am luat de pe stradă”, a spus el.

Poliția a returnat acum tabloul familiei din Sevilla, care i-a promis lui Hurtado un „mic cadou” drept mulțumire.

Editor : M.B.

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