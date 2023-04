Un bărbat a montat camere ascunse în bucătărie ca să vadă ce-i pune soția în băutură. Apoi a sunat la Poliție

O femeie din California, medic dermatolog, a fost acuzată oficial că și-a otrăvit soțul cu o soluție lichidă pentru desfundat țevile, a anunțat biroului procurorului din Orange County.

Yue „Emily” Yu, de 46 de ani, a fost acuzată de trei fapte de otrăvire și una de agresiune domestică cu vătămare corporală, potrivit unui comunicat citat de CNN.

Avocatul lui Yu, Scott Simmons, spune că aceasta va pleda nevinovată. El susține că soțul femeii a pus la cale toată povestea pentru a obține o înțelegere mai bună de divorț.

Soțul lui Yu, Jack Chen, care este și el medic, a declarat că a fost otrăvit cu soluția corozivă și că soția lui încerca să-l omoare. „Am început să simt un gust chimic la limonadă. În cele din urmă, am avut simptome care m-au făcut să mă duc la medic. Am efectuat un examen și am fost diagnosticat cu două ulcere gastrice, gastrită și esofagită”, a spus Chen în documentele depuse în instanța pentru divorț, cerând custodia pentru cei doi copii ai lor.

După ce a sesizat gustul ciudat al băuturii, Chen a instalat camere în bucătărie pentru a vedea dacă suspiciunile lui se confirmă și dacă poate să obțină vreo dovadă că băutura lui este preparată cu un ingredient nociv.

Potrivit documentelor judecătorești, Chen a obținut trei dovezi video în care Yu „toarnă Draino (soluția pentru desfundat țevi - n.n.) luat de sub chiuveta din bucătărie în limonada mea”.

Chen a colectat mostre ale băuturii și le-a predat Poliției Irvine, potrivit biroului procurorului. „Probele au fost ulterior predate FBI pentru testare, confirmându-se că aveau un conținut de substanță pentru curățarea scurgerilor”.

Dar Simmons, avocatul lui Yu, a spus că toată această poveste a fost fabricată în contextul unei căsătorii cu probleme și în prespectiva divorțului cu mize mari pentru cei doi medici.

„Pretinde în mod fals că ea încearcă să-l otrăvească. În loc să sune la 911, el sună un avocat de divorț”, a spus avocatul. Simmons a mai spus că Chen nu a mers niciodată la urgențe pentru tratament și că dovezile medicale prezentate nu sunt o dovadă a consumului unui agent de curățare pentru țevi.

Simmons mai spune că în bucătăria familiei erau furnici iar cei doi soți foloseau în mod curent Drano pus în limonadă pentru a le atrage și a le ucide.

„Drano nu este un agent de otrăvire discret, pentru că are un gust puternic, arde, iar ochii lăcrimează”, a mai spus avocatul Simmons.

Steven Hittelman, avocatul lui Chen în procesul de divorț, a declarat pentru CNN că clientul său s-a „recuperat fizic după leziunile provocate de otravă”. Hittelman a spus că este mulțumit de acuzațiile formulate împotriva femeii.

David Dworakowski, avocatul din procesul de divorț al lui Yu, a spus că aceasta „este nevinovată pentru aceste acuzații scandaloase și așteaptă cu nerăbdare să își prezinte cazul în proces.”

Divorțul nu a fost finalizat, iar Yu își poate vedea copiii fără supraveghere. Custodia lor încă este dezbătută.

Dacă va fi găsită vinovată de faptele de care este acuzată, Yu riscă o pedeapsă de opt ani și opt luni de închisoare.

Procesul este programat să înceapă pe 18 aprilie.

