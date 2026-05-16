Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un rechin de 4 metri, în Australia

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost ucis de un rechin de 4 metri în Australia de Vest, transmite BBC.

Sâmbătă, bărbatul a fost mușcat puțin înainte de ora 10:00 (02:00 GMT) la Horseshoe Reef – situat la nord-vest de populara insulă Rottnest, în apropierea orașului Perth, a declarat poliția locală.

Imagini aeriene au arătat cum bărbatul a fost transportat de urgență la țărm cu barca, unde paramedicii și polițiștii i-au acordat primul ajutor la debarcaderul din Geordie Bay, a relatat postul local de televiziune ABC.

„Din păcate, bărbatul nu a putut fi resuscitat”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Acest atac este primul incident mortal din Australia de Vest din luna martie a anului trecut, când un surfer a fost atacat pe o plajă izolată.

Departamentul Industriilor Primare și Dezvoltării Regionale din Perth a declarat agenției de știri AFP că a primit o sesizare conform căreia bărbatul a fost mușcat de un rechin alb.

Departamentul a îndemnat publicul să dea dovadă de „prudență sporită” în apele din jurul zonei.

De când au început înregistrările în 1791, au fost înregistrate aproape 1.300 de atacuri de rechini în Australia, dintre care peste 260 au avut ca rezultat decesul victimelor.

La începutul acestui an, în ianuarie, au fost raportate patru atacuri de rechini de-a lungul coastei New South Wales în decurs de două zile.

Una dintre victime a fost Nico Antic, în vârstă de 12 ani, care a sărit de pe o stâncă în portul Sydney și a fost atacat de un rechin taur.

El a murit o săptămână mai târziu, iar părinții săi au declarat într-o declarație comună că sunt „devastați”.

