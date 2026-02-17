Un bărbat a stat 23 de ani la închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o. Poliția din Marea Britanie i-ar fi înscenat totul (BBC)

Noi dovezi descoperite în cazul unui bărbat din Marea Britanie, care a stat 23 de ani la închisoare pentru uciderea unei femei, indică faptul că această crimă i-a fost înscenată chiar de către poliție, potrivit unei investigații BBC Panorama.

Poliția din Dorset știa că mărturia principalului martor al acuzării în procesul lui Omar Benguit, pentru uciderea studentei Jong-Ok Shin din Coreea de Sud, contrazicea imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Alte 13 persoane ale căror mărturii au fost folosite pentru a susține partea acuzării au declarat între timp pentru BBC că poliția a pus presiune asupra lor ca să își schimbe declarațiile sau să mintă în fața instanței.

Poliția din Dorset nu a adresat problema posibilei înscenări a crimei pentru a-l scoate vinovat pe Benguit, însă a spus că investigația lor a fost „exhaustivă, detaliată și foarte complexă”.

Jong-Ok Shin, cunoscută drept Oki, a fost înjunghiată mortal în timp ce mergea spre casă, după ce a plecat dintr-un club de noapte din Bournemouth, în 2002.

Dovezi ignorate, declarații false făcute la presiunea poliției și un martor cheie mincinos

Benguit, un bărbat dependent de droguri care a mai fost condamnat în trecut pentru infracțiuni cu droguri și cuțite, a fost condamnat în 2005, după mai multe procese în care juriul nu a ajuns la niciun verdict.

BBC a investigat cazul timp de nouă ani și a descoperit faptul că unii martori ar fi depus mărturii mincinoase la presiunea poliției. În timpul celei mai recente investigații, Panorama a ajuns la următoarele concluzii:

Înregistrările telefonice arată că Benguit avea un alibi care contrazicea mărturia principalului martor al acuzării, iar poliția a încercat să ascundă aceste dovezi;

Procurorii au construit cazul în jurul mărturiei unei mincinoase notorii, cu toate că știau că există imagini video surprinse de camerele de supraveghere care contraziceau povestea ei;

Alți doi martori au spus că au mințit în fața instanței la presiunea polițiștilor;

Alte patru persoane au spus pentru BBC că ofițerii de poliție au încercat să îi convingă să depună mărturii false, dar au refuzat;

Dovezile oferite de toți martorii principali ai acuzării au fost acum subminate sau discreditate.

Declarațiile făcute de martori în acest caz au fost cruciale pentru a-l condamna pe Benguit, întrucât nu exista nicio înregistrare video sau alte dovezi care să demonstreze că bărbatul este cel care a comis crima.

Cazul uciderii lui Oki a pus și mai multă presiune pe poliția din Dorset pentru că economia orașului Bournemouth se bazează pe studenții internaționali, iar guvernul Coreei de Sud a cerut prinderea criminalului.

Poliția a construit cazul împotriva lui Omar Benguit în jurul mărturiei unei persoane dependente de droguri, BB, care a spus că, în seara crimei, ea l-a condus cu mașina pe Benguit și alte două persoane până pe strada pe unde Oki se întorcea acasă.

A oprit mașina, iar cei trei bărbați au ieșit ca să vorbească cu Oki și să încerce să o convingă să vină cu ei la o petrecere. Când studenta a refuzat, Benguit ar fi înjunghiat-o, potrivit lui BB.

Imaginile cu Omar Benguit surprinse de camerele de supraveghere în noaptea crimei contrazic declarațiile făcute de martorul cheie al acuzării. Captură foto: X

BB era cunoscută de polițiști pentru acuzațiile false pe care le făcuse în trecut, iar declarația ei contrazicea chiar afirmațiile făcute de Oki, înainte să moară. Ea a spus că a fost înjunghiată de un singur atacator mascat.

În timpul investigației, BB și-a schimbat mărturia, acuzând inițial alți doi bărbați, înainte de a-l numi doar pe Benguit în cea de-a treia sa declarație făcută la poliție.

BB a spus că s-a oprit la o benzinărie înainte să îi ia pe cei trei bărbați cu mașina, dar poliția nu a găsit nicio înregistrare video din acea benzinărie care să confirme acest lucru.

Apoi, BB a spus că cei patru s-au deplasat cu mașina până la o adresă frecventată de dependenți de droguri, însă, din nou, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă nu apar nici BB, nici cei trei pasageri.

„A fost o înscenare destul de elaborată”

Cei mai mulți dintre martorii care au susținut afirmațiile făcute de BB erau și ei dependenți de droguri. Leanne, unul dintre martorii care au recunoscut că au mințit, avea doar 17 ani la acea vreme.

„Eram copil și am fost aruncată pe bancheta din spate a mașinii [de poliție]. Eram îngrozită. Declarația era deja scrisă”, a povestit Leanne. „Și, apoi, când au început să îmi pună întrebări, ei tăiau chestii și adăugau alte lucruri... În 95% din această declarație erau numai cuvintele lor.”

Cele cinci persoane care se aflau la adresa unde BB a spus că l-a condus pe Benguit în seara crimei și care au fost interogate de poliție au spus inițial că nu i-au văzut pe cei patru.

Câteva luni mai târziu, ei și-au schimbat declarațiile în același mod. Au spus că l-au văzut pe Omar Benguit în noaptea crimei și că acesta era plin de sânge.

Unul dintre martori, Andi Miller, a spus pentru BBC că BB i-a informat pe polițiști în legătură cu zeci de furturi pe care dependenții de droguri le-au comis împreună și că poliția s-a folosit de aceste declarații pentru a-l forța pe Miller să mintă în fața instanței.

Comisia de Revizuire a Cazurilor Penale (CCRC) din Marea Britanie analizează din nou cazul lui Benguit, după ce BBC a descoperit noi dovezi video încă din 2021, care, dacă vor fi confirmate, demonstrează că Benguit se afla în altă zonă a orașului.

În loc să analizeze aceste imagini, poliția din Dorset a ales să le ignore. „Poliția a fost extrem de selectivă în felul în care a strâns dovezi”, a spus criminologul Barry Loveday, care studiază cazul de 20 de ani. „În opinia mea, lui Omar i-a fost înscenată crima. A fost o înscenare destul de elaborată.”

Danilo Restivo a fost inițial tratat ca suspect în cazul uciderii lui Jong-Ok Shin, însă a ajuns la închisoare abia după ce a ucis o altă femeie, câteva luni mai târziu, la doar câteva străzi distanță de locul unde a fost înjunghiată studenta din Coreea de Sud. Foto: Bournemouth News

„Frizerul din Potenza”: adevăratul ucigaș ar putea fi un criminal în serie

Există un posibil motiv pentru care poliția a încercat să îl scoată vinovat pe Benguit pentru această crimă: din cauză că nu au reușit să îl oprească la timp pe adevăratul ucigaș, care a mai omorât apoi o victimă.

Danilo Restivo, zis și „Frizerul din Potenza” din cauza obsesiei sale de a le tăia părul victimelor, era deja suspectat de uciderea unei studente de 16 ani în Italia, înainte de a se muta în Anglia, în 2002. El locuia la doar trei străzi distanță de locul unde Oki a fost ucisă și a fost tratat ca suspect de către poliție la începutul investigației.

O femeie le-a declarat polițiștilor că l-a auzit pe Restivo când discuta detalii legate de uciderea lui Oki care nu fuseseră dezvăluite încă public.

Poliția din Italia i-a avertizat pe polițiștii britanici despre Restivo, dar detectivii l-au scos de pe lista suspecților, după ce prietena lui i-a oferit un alibi.

Patru luni mai târziu, Restivo și-a ucis vecina, Heather Barnett, într-un atac extrem de violent. El a fost condamnat pentru această crimă și pentru uciderea studentei din Italia, Elisa Claps, abia nouă ani mai târziu, însă a fost tratat ca suspect și în alte cel puțin șapte cazuri de dispariție sau crimă.

În 2014, Curtea de Apel l-a scos de pe lista suspecților din cauză că uciderea lui Oki a fost diferită de celelalte două crime pentru care Restivo a fost condamnat.

Acum, însă, Panorama a găsit imagini surprinse de camerele de supraveghere care arată un bărbat pe o bicicletă în apropiere de scena crimei la doar 10 minute după ce Oki a fost înjunghiată. Bărbatul ar putea fi Restivo.

Omar Benguit a reușit să scape de dependența de droguri. După 23 de ani petrecuți la închisoare, el ar fi eligibil pentru eliberare condiționată dacă ar recunoaște că a ucis-o pe Oki. Bărbatul în vârstă de 53 de ani, însă, a spus că nu poate mărturisi ceva ce nu a făcut.

„Mai degrabă mor în închisoare spunând că n-am făcut-o decât să fiu eliberat acum spunând că am făcut-o”, a spus Benguit pentru BBC Panorama. „Sunt nevinovat. De ce să mint doar ca să fiu eliberat?”

