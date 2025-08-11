Un bărbat a stat timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere în sufragerie, acoperit cu o pătură

Un bărbat din Marea Britanie care și-a găsit fosta parteneră moartă pe canapeaua din sufrageria sa a lăsat-o acolo, acoperită cu o pătură, timp de cel puțin doi ani, relatează The Independent.

Jamie Stevens, în vârstă de 51 de ani, spune că a acoperit trupul Anouskăi Sites după ce i-a găsit cadavrul în ianuarie 2023. El a continuat să locuiască în apartamentul său din Torquay, Devon, dar spune că de atunci nu a mai intrat în sufragerie.

Stevens a fost găsit vinovat de împiedicare a unei înmormântări legale și denaturare a cursului justiției și a fost condamnat luni la 14 luni de închisoare.

Sites a fost văzută ultima dată în mai 2022, iar rămășițele ei nu au fost descoperite decât în mai 2025. Procurorul de caz, Hollie Gilbery, a spus la proces că Sites a fost dată dispărută în aprilie 2023.

„Anchetele au confirmat că fusese văzută ultima dată de poliție în mai, anul precedent”, a spus ea.

„Din păcate, din cauza vulnerabilităților sale, inclusiv probleme de sănătate mintală și dependențe, ea a fost în contact destul de regulat cu poliția,” a precizat Gilbery.

Ea a declarat că Stevens, în calitate de fost partener al lui Sites, a fost contacat de poliție în aprilie anul acesta.

„El a declarat poliției că nu a mai avut contact cu Sites din februarie sau martie 2022”, a spus ea.

Pe 27 mai, poliția a vorbit din nou cu Stevens, iar acesta le-a spus că nu mai locuiește în apartamentul de pe Upton Road, dar poliția a obținut mandat și a intrat în locuință.

„Polițiștii care au intervenit au descris apartamentul ca fiind plin de gunoaie, fecale și urină împrăștiate în toată proprietatea”, a spus Gilbery.

Au început să percheziționeze apartamentul și, după ce au ridicat o pătură din sufragerie, au descoperit un braț și o mână scheletice.

„Polițiștii au observat că existau diverse obiecte parfumate împrăștiate în sufragerie, deducând că acestea au fost folosite pentru a masca mirosurile,” a spus procuroarea.

Stevens, care a avut o relație cu Sites între 2011 și 2014, a fost arestat. El a mărturisit că este vorba despre cadavrul femeii.

„A explicat că ea a venit în apartamentul lui în jurul lunii ianuarie 2023, întrebând dacă poate rămâne peste noapte. S-a dus în patul lui și a lăsat-o să doarmă în sufragerie. A doua zi a plecat de acasă, întorcându-se în jurul orei 23:30. Credea că Sites ar plecat, dar a găsit-o pe canapea. A explicat că a aruncat o pătură peste cadavrul ei și a continuat să locuiască în dormitor, fără să se mai întoarcă în sufragerie,” a spus Gilbery.

