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Un bărbat de 105 ani este cercetat pentru infracțiuni comise într-un lagăr de prizonieri de război din Germania

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prizonieri de razboi rusi in lagar Stalag in Germania
Sute de mii de prizonieri ruși au fost închiși în Stalag-urile germane. Foto: Profimedia
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Din articol
Stalag 326  Procese pline de piedici

Procurorii germani investighează un bărbat în vârstă de 105 ani sub acuzația că a fost complice la mai multe fapte de omor într-un lagăr de prizonieri de război nazist din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, scrie BBC.

Suspectul este acuzat că a fost gardian în lagărul Stalag 326 VI K din Senne, în nord-vestul Germaniei.

Un caz similar a fost, de asemenea, în desfășurare și viza un al doilea fost gardian al lagărului din Senne, a declarat într-un comunicat procuroarea din Dortmund, Sonja Frodermann, potrivit BBC.

Acea persoană suspectată a murit în urmă cu câteva luni, la vârsta de 99 de ani, a precizat ea.

Nu au fost făcute publice alte detalii despre cei doi foști gardieni, însă cele două cazuri evidențiază dificultățile cu care se confruntă procurorii care continuă să investigheze crimele din era nazistă, majoritatea suspecților rămași fiind deja decedați.

Peste 5,3 milioane de soldați din Armata Roșie sovietică au fost ținuți în captivitate germană în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, iar jumătate dintre ei se crede că au murit. Mulți dintre cei care au supraviețuit au fost tratați drept trădători la întoarcerea acasă.

Stalag 326 

Lagărul de prizonieri de război, sau Stalag-ul, din Senne a fost unul dintre cele mai mari.

Unul din trei prizonieri de război sovietici care au intrat în Germania nazistă între 1941 și 1945 a trecut prin complexul din Senne, potrivit site-ului memorial, iar aceștia ajungeau adesea să presteze muncă forțată în regiunea extinsă.

Condițiile de viață din Stalag erau groaznice, iar prizonierii s-au confruntat cu rele tratamente înfiorătoare și subnutriție.

Dintre cei 180.000 - 200.000 de prizonieri de război sovietici înregistrați acolo, mulți au murit, iar zeci de mii sunt îngropați în acel loc. În Senne au fost ținuți, de asemenea, prizonieri de război din Franța, Polonia, Serbia și Belgia.

Procese pline de piedici

Procuroarea a precizat clar că ancheta care îl vizează pe bărbatul de 105 ani este încă în desfășurare și că acuzațiile de complicitate la omor multiplu au legătură cu activitatea sa la Stalag 326.

În Germania nu există prescripție pentru omor sau complicitate la omor încă din 1979, tocmai pentru a permite urmărirea penală a crimelor din era nazistă.

Se relatează că un alt gardian de lagăr centenar, provenit din lagărul Stalag VI A din Hemer, se află de asemenea sub anchetă.

Cu toate acestea, aducerea făptașilor în fața justiției la mai bine de 80 de ani de la război este acum plină de dificultăți.

În urmă cu patru ani, un gardian de lagăr de concentrare în vârstă de 101 ani a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru complicitate la omor la Sachsenhausen. Josef Schütz a fost cel mai în vârstă criminal nazist adus vreodată în fața instanței.

El nu a executat nicio zi de închisoare și a murit în 2023, în timp ce se afla în proces de contestare a sentinței.

O fostă secretară dintr-un lagăr de concentrare nazist a fost condamnată în 2022 pentru complicitate la omor și a primit o pedeapsă cu suspendare. Aceasta a murit anul trecut, la vârsta de 99 de ani.

Editor : B.P.

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