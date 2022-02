Un bărbat din Australia a murit după ce i-a fost amputat un picior cu un fierăstrău circular într-un parc

Un australian a fost pus sub acuzare pentru crimă după ce i-ar fi amputat piciorul cu un fierăstrău circular unui bărbat într-un parc, relatează BBC.

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit într-un parc din Innisfails, în nordul statului Queensland, Australia. Bărbatul a fost găsit de trecători, sâmbătă, în stare extrem de gravă după ce îi fusese amputat un picior, conform poliției australiene.

Polițiștii cred că suspectul făcuse o înțelegere cu victima pentru a-i amputa acestuia din urmă piciorul. Polițiștii susțin că cei doi au venit împreună cu mașina la parc, iar apoi, 20 de minute mai târziu, bărbatul de 36 de ani i-a tăiat piciorul celuilalt cu un fierăstrău circular.

Suspectul a dus, apoi, victima înapoi la mașină, înainte de a părăsi zona.

Un trecător l-a descoperit apoi pe bărbatul cu piciorul amputat și a chemat ambulanța, însă acesta nu a mai putut fi salvat și a murit la puțin timp după.

„În cei 34 de ani în care am fost polițist nu am mai trecut printr-o situație precum cea pe care am văzut-o astăzi”, a spus inspectorul de poliție Gary Hunter, într-o declarație pentru presa locală.

El a calificat incidentul drept „tragic” și a spus că nu există încă indicii care să arate de ce i-a fost amputat piciorul bărbatului.

