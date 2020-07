Un bărbat din Brazilia ar putea fi primul pacient adult care învinge SIDA doar cu medicamente antiretrovirale

Un bărbat în vârstă de 32 de ani din Brazlia, purtător al virusului ce provoacă SIDA și aflat în remisie de mai bine de un an, ar putea fi primul pacient adult care învinge boala fără a avea nevoie de un transplant de măduvă osoasă, scrie Agerpres, citând AFP.

Virusul HIV afectează zeci de milioane de oameni la nivel global. Deşi boala provocată de acest virus, SIDA, nu mai este o condamnare la moarte, pacienţii seropozitivi trebuie să urmeze un tratament pe viaţă.

În ultimii ani, doi bărbaţi - cunoscuţi drept pacienţii "Berlin" şi "Londra" - par să se fi vindecat după ce au suferit câte un transplant de măduvă osoasă. O echipă internațională de cercetători a anunţat că studiază cazul unui al treilea pacient care nu mai prezintă semne ale infecţiei după ce a primit un tratament cu medicamente antiretrovirale puternice.

Ricardo Diaz, expert în maladii infecţioase de la Universitatea din Sao Paulo, a estimat că pacientul poate fi considerat vindecat de SIDA. "Nu am mai putut detecta virusul şi a pierdut răspunsul specific la virus - dacă nu ai anticorpi, nu ai nici antigeni. Important pentru mine este să am un pacient care s-a aflat sub tratament şi care controlează acum virusul fără tratament", a explicat el pentru AFP.

Conform ONU, 1,7 milioane de persoane au contactat HIV în cursul anului trecut şi peste 40 de milioane de persoane trăiesc cu acest virus.

Editor: Cristina Iancu