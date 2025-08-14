Imaginile surprinse de camera de corp a unui polițist din SUA arată cum un bărbat care abia câștigase marele premiu la loteria Powerball din statul Kentucky lovește un agent care intervenise pentru a aplana un conflict.

James Farthing a câștigat 167 de milioane de dolari în aprilie, iar incidentul a avut loc la câteva ore după ce a încasat banii. Imaginile de pe camera polițistului au fost făcute publice abia acum.

Farthing și prietena sa, Jacqueline Fightmaster, au fost arestați la un hotel din Florida, potrivit USA Today.

Farthing, în vârstă de 50, de ani este acuzat că a lovit cu pumnul un alt client al hotelului, cu care a intrat în confict. Polițiștii au fost chemați și au încercat să oprească încăierarea, când Farthing l-a lovit pe un agent cu piciorul în față.

Apoi, după cum reiese din imagini, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost prins de polițiști și arestat.

Iubita lui Farthing este acuzată că a vrut să se bată cu alți clienți în barul hotelului.

„Părea foarte beată și țipa, făcea afirmații incoerente”, spun polițiștii.

Pe 28 aprilie, cu o zi înainte de arestarea sa, Farthing și mama sa au aflat că sunt câștigătorii marelui premiu la loteria Powerball, de 167,3 milioane de dolari. Jackpotul este cel mai mare din istoria statului Kentucky.

