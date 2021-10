Un bărbat este dat în urmărire după ce și-ar fi ucis doi vecini, însă milioane de chinezi speră să nu fie prins niciodată

Ou Jinzhong este fugar de mai bine de o săptămână. Acuzat că și-a ucis doi vecini și i-a rănit pe alți trei, bărbatul de 55 de ani, din provincia Fujian, sudul Chinei, este căutat de poliție. Guvernul local a oferit, de asemenea, recompense consistente pentru indicii despre locul în care s-ar afla sau pentru dovada morții sale.

Vânătoarea lui a captivat milioane de chinezi, dar nu pentru că ar vrea să-l vadă arestat. Dimpotrivă, mulți speră că nu va fi prins niciodată și nu fac un secret din asta, potrivit CNN.

„Unchiule, fugi. Sper că poți să găsești fericirea pentru tot restul vieții tale”, este unul dintre cele mai populare comentarii de pe Weibo, platforma chineză asemănătoare cu Twitter.

Valul de simpatie și încurajare este extrem de neobișnuit pentru un presupus criminal în China, unde crima este pedepsită cu moartea.

Potrivit poliției, Ou este principalul suspect al unui atac comis în 10 octombrie. Poliția locală și guvernul din Pinghai nu au oferit detalii despre arma care ar fi fost folosită și nici nu au dezvăluit identitatea morților și răniților.

Victimele fac parte din patru generații ale unei familii care locuia lângă Ou, potrivit presei chineze. Un oficial local a declarat pentru Beijing News că un bărbat de 70 de ani și nora sa au murit în presupusul atac. Soția bărbatului, nepotul de 30 de ani și strănepotul de 10 ani au fost răniți, a mai spus acesta. CNN a contactat oficialitățile locale pentru informații suplimentare, dar nu a primit niciun răspuns.

În absența informațiilor oficiale, mass-media chineză și publicul au cules informații de la localnici, postările de pe Weibo ale lui Ou și relatările anterioare din mass-media, pentru a compune o versiune neoficială a evenimentelor care ar fi putut duce la crimă.

Ei susțin că Ou este un om obișnuit care a ajuns în pragul disperării din cauza unui conflict de ani de zile din cauza spațiului locativ. Simpatia publicului a crescut și mai mult după ce au apărut informații potrivit cărora Ou salvase un băiat de la înec în urmă cu trei decenii și doi delfini aflați în pericol de moarte, în 2008.

Mulți au dat vina pe aparenta tranziție a lui Ou de la salvator la suspect de crimă pe guvernarea locală a Chinei, pe abuzurile de putere și pasivitatea în fața problemelor cetățenilor. Alții spun că este vorba de funcționarea defectuoasă a sistemului juridic și birocratic din China, exacerbat de o presă liberă asediată și de o societate civilă paralizată. Iar mulți avertizează că, dacă lucrurile nu se schimbă, se vor întâmpla tragedii similare în viitor.

O casă care nu a putut fi construită

Timp de aproape cinci ani, Ou și familia lui, inclusiv mama sa în vârstă de 89 de ani, nu au avut o casă, potrivit postărilor lui de pe Weibo. Au locuit într-o minusculă colibă ​​din tablă, într-un sat de pe litoral, în zona orașului Putian.

CNN nu poate certifica autenticitatea contului lui Ou, deși postările lui conțineau informații personale detaliate, inclusiv CNP-ul și numărul de telefon mobil. CNN a încercat să apeleze numărul, dar telefonul a fost închis.

Potrivit postărilor, Ou a fost împiedicat în repetate rânduri să-și construiască propria casă din cauza disputelor funciare avute cu vecinul său.

Totul a început în 2017, când Ou a decis să-și demoleze casa în ruină și să-și construiască una nouă, conform postărilor sale de pe Weibo. El a spus că autoritățile locale i-au aprobat cererea de reconstrucție, așa că a continuat și a dărâmat vechea clădire. Dar nu a mai putut să o construiască pe cea nouă, deoarece vecinul său a blocat în mod repetat lucrările.

Pe Weibo, Ou a spus că a solicitat ajutor de nenumărate ori de la poliție, oficialități locale, guvern și mass-media, dar problema a rămas nerezolvată. Un oficial local a confirmat disputele funciare pentru Beijing News, spunând că s-a încercat o mediere care a rămas fără rezultat.

După ani de dispute, picătura care a umplut paharul ar fi venit pe 10 octombrie, când un taifun a spulberat coliba de tablă a lui Ou și a aruncat un fragment din ea în grădina de legume a vecinului. Ou și vecinul s-ar fi luat la ceartă atunci când el s-a dus să recupereze fragmentul din colibă, iar situația a degenerat rapid, potrivit China News Week, publicație administrată de stat.

Autoritățile nu au dezvăluit detaliile presupuselor crime și nu este clar dacă au existat martori sau ce au găsit ofițerii atunci când au ajuns la fața locului.

Pe măsură ce vestea s-a răspândit, fotografiile cu cabana lui Ou au apărut online, iar mulți și-au exprimat șocul față de starea în care se afla. Învelitoarea din tablă spulberată expusese scheletul metalic al cabanei. Așa zisa locuință se află în mijlocul mormanelor de moloz, la doar o aruncătură de băț de casa cu patru etaje a vecinului său.

Faptul că Ou și mama lui octogenară au trăit în condiții atât de crunte a atras un val uriaș de simpatie în mediul online. Un oficial local a declarat ulterior că demersurile lui Ou au stârnit furie. O rudă a victimelor a negat că ar fi fost agresori sau că ar avea legături politice, într-un interviu acordat unui ziar online din Wuhan.

În interiorul cabanei sale, Ou păstrase o bucată de hârtie cu zeci de numere de telefon - ale organizațiilor Partidului Comunist, ale departamentelor guvernamentale, ale presei de stat și ale diverselor servicii publice, potrivit Beijing News.

„O societate normală nu ar trebui să-și împingă un cetățean care respectă legea până la disperare sau să-l determine să comită infracțiuni. Dacă a epuizat toate mijloacele legale și totuși nu își pot apăra drepturile legitime, va trezi inevitabil simpatie”, spune un comentator de pe Weibo.

Frustrarea și disperarea lui Ou au fost detaliate pe contul său de Weibo, pe care l-a deschis la începutul acestui an, în încercarea disperată de a atrage atenția publicului asupra cazului său. „Guvernul nu ar trebui să protejeze oamenii obișnuiți? De ce sunt cei bogați și puternici atât de aroganți?”, se întreba el într-o postare din luna ianuarie.

„Întotdeauna oamenii cinstiți au respectat regulile, dar legea nu va susține niciodată oamenii cinstiți”, a scris el într-o altă postare. „Sper că cineva îmi poate spune unde mai pot apela. Am fost la atât de multe birourile provinciale, municipale, am trimis atât de multe scrisori și am dat atât de multe telefoane, dar nu am primit niciun răspuns. Vă rog pe toți, vă implor, să-mi arătați o cale.”

Dispărut și căutat

Răspunsul oficial și atenția publică pe care le-a căutat Ou nu au venit niciodată până când nu au apărut știrile despre presupusele sale crime din 10 octombrie.

Cazul lui Ou a apărut în toată presa și a fost intens discutat pe rețelele sociale. Sute de membri ai echipelor de căutare răscolesc dealurile din apropiere, unde a fost văzut ultima dată.

Într-un videoclip filmat cu o cameră de supraveghere de la marginea drumului, pe 10 octombrie, Ou poate fi văzut mergând abătut, cu umerii lăsați, cu mâna dreaptă trăgând de un colț al tricoului alb, înainte ca silueta lui subțire să dispară în spatele unei stânci.

Apoi, pe 12 octombrie, contul său de pe Weibo a dispărut și el, după ce postările lui au devenit virale și au stârnit o reacție publică puternică și neașteptată. Guvernul regional a emis o declarație, promițând să investigheze acuzațiile de inacțiune la adresa oficialilor locali.

Pe Weibo, un hashtag cu numele lui Ou a continuat să câștige popularitate, atrăgând peste 7 milioane de vizualizări, dar pe 13 octombrie și acest hashtag a dispărut.

Cenzura a alimentat și mai mult furia publicului. Mulți au acuzat autoritățile locale că nu au acordat deloc atenție problemelor lui Ou.

Pe 13 octombrie, guvernul local din Pinghai a anunțat că se va acorda recompensă pentru prinderea lui Ou sau pentru informații care să conducă la arestarea lui, dar și una mult mai consistentă pentru cadavrul său.

Anunțul a stârnit reacții imediate. „Recompensa pentru cadavru este mai mare decât cea pentru el viu - este într-adevăr un anunț guvernamental?”, spune un comentariu de top, cu peste 60.000 de aprecieri. „Este așa pentru că un mort nu mai poate vorbi”, este unul din răspunsuri.

Anunțul cu recompensele a fost ulterior șters de pe contul guvernului.

„Nu te poți ascunde pentru totdeauna”

Liu Xiaoyuan, un avocat pentru drepturile omului, a declarat că simpatia pentru Ou nu este surprinzătoare.

„Publicul este foarte conștient de faptul că ar fi recurs la violență, nu îl apără pentru comiterea crimei. În schimb, oamenii sunt supărați din cauza eșecului autorităților competente de a răspunde apelului de ajutor lansat de Ou", spune avocatul.

Disputele funciare sunt frecvente în China rurală, potrivit lui Liu, care i-a ajutat pe mulți fermieri să-și apere drepturile pe parcursul carierei sale.

„Aceasta este o lecție pentru guvernele locale: dacă nu acordă atenție disputelor și nemulțumirilor oamenilor, conflictele ar putea escalada cu ușurință", a spus el. „În cazul lui Ou, dacă vreun departament guvernamental ar fi intervenit pentru a-l ajuta să-și rezolve disputa, nu se ajungea la crimă".

Pe măsură ce vânătoarea lui Ou continuă, unii îl îndeamnă pe acesta să se predea, inclusiv bărbatul care a fost salvat de acesta de la înec.

„Chiar mă doare să văd că se întâmplă acest lucru”, a spus el într-un videoclip pe care l-a postat pe rețelele sociale, referindu-se la presupusele crime. „După părerea mea, era un om cinstit și corect. Sper să se poată întoarce și să se predea. Nu este ușor să supraviețuiești în munți. Nu te poți ascunde pentru totdeauna.”

Editor : D.C.