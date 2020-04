Un bărbat îmbrăcat în polițist a împușcat mai multe persoane în Canada

Un suspect a fost arestat după un atac armat produs duminică în provincia Nova Scotia din Canada. Din primele informații, bărbatul, care a împușcat mai multe persoane, era îmbrăcat în polițist, relatează BBC.

Incidentele au avut loc în orașul Portapique, situat la circa 130 de kilometri nord de Halifax, potrivit poliției din Nova Scotia.

Suspectul a fost identificat drept Gabriel Wortman, în vârstă de 51 de ani. Din primele informații, el era îmbrăcat în haine de polițist și a condus o mașină de poliție, înainte de a schimba vehiculul.

Locuitorilor din Portapique li s-a cerut să se adăpostească în case și le-a fost comunicat indicativul mașinii de poliție cu care s-ar fi deplasat suspectul.

„Dacă vedeți 28B11 sunați imediat la 911”, anunțase poliția pe Twitter, înainte de a-l aresta pe suspect.

Polițiștii nu au precizat câte persoane au fost împușcate sau dacă există morți în urma incidentului armat.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui

— RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020