Un scoțian de 38 de ani, fan al seriei Grand Theft Auto, a găsit o soluție neobișnuită pentru a se bucura de lansarea mult așteptatului GTA 6. Bărbatul a negociat cu soția și fiica sa un contract prin care acestea se angajează să nu îl deranjeze timp de o săptămână. În schimb, le-a oferit bani și a acceptat să contribuie mai mult la cheltuielile familiei.

Sean Little, un zugrav în vârstă de 38 de ani din Newton Stewart, Scoția, și-a luat o săptămână liberă de la serviciu pentru a juca Grand Theft Auto 6, unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Pentru a se asigura că nu va fi întrerupt de responsabilitățile casnice, bărbatul și-a convins soția și fiica să semneze un „contract de neinterferență”, relatează BBC.

Întrebat dacă preferă să petreacă o săptămână în universul virtual Vice City în locul unei vacanțe într-o stațiune precum Benidorm, scoțianul a răspuns că prima variantă este mult mai atractivă pentru el.

Așteaptă de 13 ani lansarea noului GTA

Sean este fan al seriei Grand Theft Auto încă din adolescență, când a jucat prima versiune a celebrului titlu.

Au trecut 13 ani de la lansarea GTA 5, iar scoțianul spune că a așteptat cu nerăbdare noul joc aproape din momentul în care l-a terminat pe precedentul.

El nu consideră că pasiunea pentru jocurile video ar trebui să dispară odată cu înaintarea în vârstă. Pentru a-și explica punctul de vedere, a comparat interesul pentru GTA cu pasiunea fanilor pentru seria Star Wars.

Bărbatul recunoaște că unii oameni ar putea considera exagerate pregătirile sale, dar susține că nu îl interesează criticile atât timp cât familia este mulțumită de înțelegere.

„Familia mea este fericită, eu sunt fericit. Atât timp cât cei apropiați sunt fericiți, cui îi pasă ce cred ceilalți?”, a declarat el pentru BBC.

Documentul stabilește că, timp de șapte zile, Sean nu va trebui să gătească, să spele vasele, să plimbe câinii sau să îndeplinească alte sarcini gospodărești.

Mai mult, soția sa, Natalie, și fiica lor de 13 ani, Charlotte, nu au voie să îi reproșeze timpul petrecut în fața consolei și nici să îi dezvăluie informații despre acțiunea jocului.

A plătit 70 de lire sterline pentru a nu fi deranjat

În schimbul semnării contractului, Sean i-a oferit soției sale 50 de lire sterline, iar fiicei, 20 de lire. De asemenea, și-a majorat contribuția săptămânală la bugetul familiei la 500 de lire sterline.

Bărbatul a luat și alte măsuri pentru a evita eventualele întreruperi. A cumpărat inclusiv farfurii de unică folosință, astfel încât să nu fie nevoit să spele vasele.

„Nu avem voie să-i cerem să facă treburi casnice. Nu avem voie să comentăm cât timp se joacă sau să spunem că este leneș pentru că nu s-a ridicat de pe canapea de ore întregi”, a explicat Natalie pentru BBC Scotland News.

Femeia a precizat că soțul său i-a oferit bani suplimentari pentru cumpărarea alimentelor și gustărilor, deoarece nu intenționează să gătească în perioada respectivă.

Contractul interzice inclusiv anumite expresii, precum „Te joci de ore întregi”, „Serios, încă te joci?” sau „Poți să faci mai întâi un singur lucru?”.

A muncit câte 13 ore pe zi pentru a-și pregăti vacanța

Sean spune că inițial a redactat contractul în glumă și a filmat momentul semnării pentru contul său de TikTok. Recunoaște însă că documentul reflectă dorința sa reală de a petrece o săptămână fără întreruperi în fața consolei.

Pentru a-și permite această pauză, bărbatul a lucrat inclusiv în weekenduri, uneori câte 13 ore pe zi, și a economisit bani.

Lansare

Seria Grand Theft Auto (GTA) a debutat în 1997 și a devenit una dintre cele mai cunoscute și influente francize din industria jocurilor video. Lansat în 2013, GTA 5 a depășit pragul de 220 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial, fiind unul dintre cele mai bine vândute jocuri din istorie. Succesorul său, GTA 6, este considerat unul dintre cele mai așteptate titluri din industria divertismentului, după mai bine de un deceniu de așteptare.

Editor : Sebastian Eduard