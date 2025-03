Un bărbat vrea să caute în groapa de gunoi un hard disk pe care are monede Bitcoin în valoare de 757 milioane USD. Iată ce șanse are

James Howells se gândește să cumpere o groapă de gunoi a consiliului din sudul Țării Galilor, după ce fostul său partener a aruncat din greșeală un hard disk care conținea portofelul său Bitcoin.

Howells a pierdut deja un proces la instanța supremă pentru a-i permite să caute hard disk-ul în groapa de gunoi, despre care crede că ar putea conține bitcoin în valoare de 600 de milioane de lire sterline sau 757 milioane de dolari

Dar ar fi chiar posibil să o găsească? Study Finds a făcut câteva calcule complicate.

Cum a început totul

Howells, un inginer IT galez, a fost unul dintre primii utilizatori ai criptomonedei Bitcoin în decembrie 2008. Până în februarie 2009, a început să extragă monede pe laptopul său - un proces care implică utilizarea computerului pentru a efectua procese matematice complexe în schimbul monedelor.

La acea vreme, el era unul dintre cei cinci oameni care extrageau moneda și, în cele din urmă, a acumulat o avere de aproximativ 8.000 de bitcoini. Inițial, acestea erau practic lipsite de valoare - prima tranzacție reală implicând moneda a fost în 2010, când un bărbat din Florida a cumpărat două pizza pentru 10.000 de bitcoini.

Cu toate acestea, în cei 15 ani care au trecut de atunci, valoarea monedei a crescut exponențial, un singur bitcoin depășind pragul de 100.000 USD în decembrie 2024 - o valoare care ar însemna că cele două pizza ar valora acum 1 miliard USD (790 milioane GBP).

Vedere aeriană a gropii de gunoi pe care James Howells vrea să o cumpere. Foto Profimedia

Efectuarea calculelor

Nu este de mirare că Howells vrea să își găsească hard disk-ul. Dar care sunt șansele de a găsi un mic hard disk de 10 cm într-un sit care conține 1,4 miliarde kg de deșeuri? Este literalmente ca și cum ai găsi un ac în carul cu fân?

La început, pare un calcul simplu. Dacă selectăm aleatoriu o singură locație în cadrul depozitului de deșeuri, probabilitatea ca hard disk-ul să se afle acolo este pur și simplu dimensiunea obiectului împărțită la dimensiunea totală a depozitului de deșeuri.

O estimare Google Maps a suprafeței depozitului de deșeuri Docksway sugerează că aceasta este de aproximativ 500.000 de metri pătrați (sau 5 miliarde de centimetri pătrați), adică aproximativ dimensiunea a 70 de terenuri de fotbal.

Cu toate acestea, trebuie să ținem cont și de adâncimea gropii de gunoi, cu ani de zile de gunoaie stivuite unele peste altele. Chiar și o estimare conservatoare de 20 de metri ar da un volum total de 10 milioane de metri cubi (sau 10 trilioane de centimetri cubi). Acesta este de aproximativ 3.600 de ori volumul piscinei folosite la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului trecut.

Howells spune că Bitcoin se află pe un hard disk de 2,5 inchi, care are un volum de aproximativ 70 de centimetri cubi (7 cm x 10 cm x 1 cm). Prin urmare, șansele de a găsi bitcoin-ul într-un singur loc ales aleatoriu sunt de aproximativ o șansă la 143 de miliarde.

Acest lucru este de peste 3.000 de ori mai puțin probabil decât câștigarea premiului cel mare la Loteria Națională a Regatului Unit. Cu toate acestea, cu 600 de milioane de lire sterline în joc, pare puțin probabil ca cineva să vină și să caute într-un singur loc.

Așadar, adevărata întrebare aici este despre timp și bani. Dacă știm că hard disk-ul se află undeva în incinta depozitului de deșeuri, cât timp ar dura să îl găsim și cât ar costa?

Dacă ne concentrăm pe timp pentru început, aceasta este de fapt doar o extensie a primului nostru calcul. Să presupunem că este nevoie de 1 secundă pentru a căuta în fiecare secțiune de 1.000 de centimetri cubi a depozitului de deșeuri (o estimare incompletă, deoarece experiența mea în căutarea de hard disk-uri în depozitele de deșeuri este limitată), atunci ne-ar trebui 10 miliarde de secunde (sau 316 ani) de căutare continuă pentru a acoperi întregul sit. Dar, desigur, acest timp ar putea fi redus semnificativ prin căutarea simultană a unei întregi echipe.

Merită din punct de vedere financiar?

În mod clar, Howells nu are la dispoziție 316 ani pentru a-și finaliza căutarea, dar ce s-ar întâmpla dacă i s-ar oferi resursele necesare pentru un an întreg de căutare neîntreruptă? Șansele de a găsi hard disk-ul în acest an ar fi de 1 la 316 și, deși șansele rămân mici, acest lucru ar putea începe să pară tentant, având în vedere recompensa potențială.

Aici intervine aspectul costurilor. Cât de mult ați fi dispus să plătiți pentru a avea o șansă de 1 la 316 de a câștiga 600 de milioane de lire sterline? Răspunsul se află în conceptul statistic de „valoare așteptată”, care este rezultatul așteptat pe termen lung al unui scenariu dacă ai putea să îl repeți la nesfârșit.

Raționamentele ar putea continua și s-ar putea diversifica.

Un singur lucru e sigur.

Dacă Howell va avea vreodată acces la groapa de gunoi, ar merita să aibă un statistician la îndemână pentru a ghida căutarea.

