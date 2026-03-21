„Un bătrân alb, deranjat la cap, nu ne poate spune ce să facem": proteste în Africa de Sud față de noul ambasador trimis de Trump

Proteste în Africa de Sud față de administrația Trump.

Mii de sud-africani au manifestat sâmbătă la Johannesburg împotriva presiunilor Washingtonului la apelul partidului aflat la putere Congresul Naţional African (ANC), al cărui secretar general l-a calificat pe noul ambasador american drept deranjatla cap, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Nu putem accepta ca un bătrân alb, care pare deranjat la cap, să vină să ne spună, în ţara noastră, ce trebuie să facem în Africa de Sud, a lansat de la tribună Fikile Mbalula, în timp ce o mulţime îmbrăcată în verde şi galben, culorile ANC, inundase bulevardele largi din centrul capitalei economice a ţării. O manifestaţie similară fusese convocată şi la Cape Town.

În apărarea suveranităţii şi a cuceririlor democratice: sloganul manifestaţiei apărea pe bannerul din fruntea manifestaţiei, desfăşurată după mai multe luni de presiuni americane.

În plus faţă de plângerea sud-africană pentru genocid depusă împotriva Israelului pentru războiul său în Gaza în faţa justiţiei internaţionale, administraţia Trump reproşează de asemenea Pretoriei politica sa internă.

Noul ambasador al SUA la Pretoria, Brent Bozell, 70 de ani, a fost convocat la Ministerul de Externe sud-african după mai puţin de o lună de la sosirea sa la post în februarie.

Citat printre favoriţi în cursa pentru preşedinţia ANC - şi deci potenţial a ţării - în cadrul congresului în decembrie 2027, Fikile Mbalula a luat cuvântul în faţa miilor de susţinători, reuniţi în apropierea emblematicului turn Hillbrow al oraşului.

În vizorul SUA de mai multe luni se află o presupusă persecuţie a descendenţilor coloniştilor europeni (Afrikaners) şi programele de discriminare pozitivă urmărind să corecteze inegalităţile moştenite de la colonizare, iar apoi de la apartheid.

În una din primele sale declaraţii publice, noul ambasador american Brent Bozell a declarat că nu-i pasă de faptul că instanţele sud-africane nu consideră cântecul controversat şi istoric de luptă împotriva apartheidului, Kill the Boer, drept un discurs de ură la adresa Afrikaners.

Am fost foarte şocat, el este aici în calitate de invitat. Nu îl mai vrem în Africa de Sud. Ar trebui să întrerupem legăturile cu ei, afirmă o manifestantă, referindu-se la SUA.

Apelul la manifestaţie a fost lansat şi pentru a denunţa măsurile economice punitive şi o ingerinţă externă directă în politica internă, fără a se menţiona totuşi Washingtonul.

Administraţia americană a impus tarife vamale de 30% asupra majorităţii exporturilor Pretoriei - cele mai mari din Africa Subsahariană - înainte ca Curtea Supremă să le anuleze.

Africa de Sud face totuşi parte din cele 60 de ţări aflate sub anchetă comercială într-o procedură care urmăreşte să justifice noile taxe vamale.

Ei ne detestă, spune Noxolo Skomolo, o agentă imobiliară în vârstă de 53 de ani. Suntem aici pentru a ne apăra Constituţia. Este pământul nostru, ţara noastră, afirmă această manifestantă care poartă un tricou cu sloganul Nu ne vom lăsa călcaţi în picioare!.

Răspândit pe scară largă şi preluat chiar şi de secretarul general al ANC, acest slogan face referire la o declaraţie a preşedintelui sud-african, Cyril Ramaphosa, la începutul anului trecut, când au început atacurile susţinătorilor lui Trump împotriva Pretoriei.

Invitat la Casa Albă, Ramaphosa s-a confruntat cu o situaţie stânjenitoare, la fel ca Volodimir Zelenski în Biroul Oval, Donald Trump arătându-i montaje video şi fotografii în care erau amestecate aproximări şi neadevăruri.

Mobilizarea de sâmbătă a avut o participare deosebit de numeroasă la Johannesburg, în această zi simbolică dedicată drepturilor omului în Africa de Sud.

Data de 21 martie marchează pentru sud-africani masacrul de la Sharpeville din 1960, când cel puţin 69 de manifestanţi au pierit sub gloanţele forţelor de securitate ale regimului de apartheid pentru că ceruseră abolirea permisului de trecere care controla deplasările persoanelor de culoare.

