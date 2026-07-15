Video Un bloc de locuințe s-a prăbușit în Valencia. Care este concluzia anchetei preliminare Data publicării: 15.07.2026 13:51 Foto: captură video Jose Vico/ X Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Locatarii unui bloc din Valencia au trăit clipe de groază atunci când locuințele s-au prăbușit în totalitate, sub privirile lor neputincioase. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături. Anunț pentru românii care pleacă în Bulgaria sau Grecia: restricții temporare pe podul Giurgiu – Ruse Ședință în Situation Room convocată de Trump. Pe ce s-a axat întâlnirea și cine a participat: „Situația se va înrăutăți cu adevărat” Anchetă după o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Bolovani puși pe o linie din zona Gării Constanța Ciprian Ciucu, la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță: „Nu e în regulă ce se întâmplă azi în România” Decizie inedită în Oradea: Judecătorii obligă un asigurator RCA să plătească daune stâpânului unui câine accidentat „Oamenii sunt pe cale de dispariție”. Povestea satului din România în care mai trăiesc astăzi doar 20 de suflete Rareș Hopincă: AUR nu ar trebui etichetat drept partid extremist. Ce spune despre scenariul unei guvernări cu PSD Mii de români cer băncilor rate mai mici. Dacă acolo au mai găsit înțelegere, IFN-urile nici nu vor să audă - zero cereri aprobate Un bărbat a spart geamul unei porți de acces la metrou, în stația Nicolae Grigorescu. A fost dus la Poliție Cu doar câteva minute înainte de dezastru, clădirea s-a înclinat și s-au auzit zgomote asurzitoare. A fost dată alarma și fără ezitare, toți au ieșit, salvându-și astfel viețile. Ancheta preliminară arată că structura blocului a fost afectată de lucrările făcute alături, pe un teren viran. Preventiv, a fost evacuat și un alt bloc de locuințe din vecinătate. Editor : A.C. Etichete: spania bloc prabusit valencia Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan... 3 Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au... 4 Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor... 5 Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...