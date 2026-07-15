Locatarii unui bloc din Valencia au trăit clipe de groază atunci când locuințele s-au prăbușit în totalitate, sub privirile lor neputincioase. A fost un miracol că niciun locatar nu a fost prins sub dărâmături.

Cu doar câteva minute înainte de dezastru, clădirea s-a înclinat și s-au auzit zgomote asurzitoare. A fost dată alarma și fără ezitare, toți au ieșit, salvându-și astfel viețile.

Ancheta preliminară arată că structura blocului a fost afectată de lucrările făcute alături, pe un teren viran. Preventiv, a fost evacuat și un alt bloc de locuințe din vecinătate.

Editor : A.C.