Un câine şi-a salvat stăpânul dintr-un apartament cuprins de flăcări

Un bărbat care dormea a fost trezit la timp de câinele său şi a reuşit să scape de flăcările care îi cuprinseseră apartamentul din nordul Germaniei, a anunţat sâmbătă poliţia germană.

Datorită animalului său de companie, bărbatul în vârstă de 44 de ani a reuşit să se salveze din apartamentul aflat la etajul superior al unei clădiri din Moormerland, în landul Saxonia Inferioară, scrie dpa, potrivit Agerpres.

El a fost transportat la spital în urma unei suspiciuni de intoxicaţie cu fum.

Incendiul ar fi fost provocat de o defecţiune, pagubele fiind estimate la aproximativ 15.000 de euro.

