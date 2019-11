Un câștigător la loterie și-a înjunghiat soția și și-a ucis copiii după ce un secret șocant a ieșit la iveală

Un câștigător la loterie și-a luat familia ostatică timp de cinci ore, după care și-a înjunghiat soția, și-a ucis cei doi copii și apoi s-a sinucis. Tragedia a avut loc în 2016, dar abia acum s-a aflat motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest, relatează nzherald.com.

David Stokes, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit mort în locuința sa, în 2 noiembrie 2016. Acolo au fost găsite și trupurile celor doi fii ai săi, Adam, în vârstă de 11 ani, și Matthew, în vârstă de 5 ani. Cei doi copii au murit ținându-se de mână.

David Stokes, 43, was found dead at his home in Hinckley, Leicestershire, after he kept his family hostage for five hours on November 2, 2016.

His sons, 11-year-old Adam and 5-year-old Matthew, were found dead, holding hands in bed together. Legiștii nu au putut determina cauza morții lor dar bănuiesc că este vorba despre înec sau sufocare.

Mama celor doi copii, Sally Stokes, a reușit să fugă din casă, după ce a fost ținută ostatică timp ce cinci ore și înjunghiată de soțul ei, potrivit anchetatorilor.

Aceștia au descoperit că David Stokes câștigase aproape 47.000 de euro la loterie și a cheltuit banii pe o mașină nouă și pe prostituate. Cu câteva ore înainte de tragedie, Sally Stokes a găsit un telefon secret, pe care soțul ei îl ascunsese într-un sertar din bucătărie. În telefon a descoperit o notificare de la prostituată cu care avea întâlnire.

Inspectând telefonul, femeia a descoperit că soțul ei căutase informații despre „drogul violului”. Ea le-a spus anchetatorilor că bărbatul s-a înfuriat când a aflat că telefonul său secret a fost descoperit.

Cei doi erau căsătoriți din 2011, dar relația lor se deteriorase. Sally și David Strokes se despărțiseră cu trei luni înainte de tragedie, dar erau în relații bune pentru a avea grijă de copii.