Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia. Cum explică autoritățile situația

cilindru de otel in osaka
Două străzi blocate  Probleme la rețeaua locală de apă

Autorităţile japoneze au deschis vineri o anchetă despre apariţia bruscă a unui uriaş cilindru din oţel, ce are înălţimea unui imobil cu patru etaje şi care a ieşit din pământ în timpul unor lucrări de canalizare, provocând ambuteiaje.

Un oficial de la Primăria din Osaka a dezvăluit că, potrivit unui raport primit miercuri dimineaţă, acel cofraj din oţel folosit pentru stabilizarea solurilor „ieşea din pământ" în proximitatea unor autostrăzi din oraş, informează AFP, preluată de Agerpres. 

„Nu era acolo în ziua precedentă", a precizat el.

Structura, cu un diametru de aproximativ 3,5 metri, s-a ridicat în aer până la înălţimea de 13 metri, dar a coborât apoi până la o înălţime de 1,6 metri în cursul dimineţii de vineri, după ce muncitorii niponi au vărsat apă în interiorul acesteia pentru a o îngreuna, au precizat reprezentanţii Primăriei din Osaka într-un comunicat.

Cilindrul fusese instalat în subteran pentru a evita afluxul de pământ într-o zonă de excavaţie, au adăugat oficialii japonezi.

Două străzi blocate 

Două şosele din proximitate, care duc spre centrul oraşului, au rămas închise pentru circulaţia vehiculelor începând de miercuri, ceea ce a cauzat formarea unor ambuteiaje, a transmis acelaşi reprezentant municipal.

Una dintre ele a fost deschisă în cele din urmă vineri după-amiază, iar cealaltă va fi redeschisă „în curând", autorităţile din Osaka intenţionând să taie partea încă expusă în aer a cilindrului, a adăugat el.

„Anchetăm în continuare cauza incidentului", a precizat oficialul nipon.

Anul trecut, apariţia bruscă a unei gropi uriaşe în apropiere de Tokyo a stârnit panică după ce aceasta a „înghiţit" un camion şi pe şoferul acestuia, evidenţiind riscurile generate de îmbătrânirea reţelelor de canalizare din ţara asiatică.

Probleme la rețeaua locală de apă

Primăria din Osaka a anunţat luna trecută că a primit o neobişnuită donaţie de 21 de kilograme pentru a finanţa lucrările de întreţinere a reţelei locale de apă, care este îmbătrânită.

Acea donaţie, în valoare de 3,1 milioane de euro, a fost făcută în noiembrie 2025 de o persoană care donase deja aproape 3.000 de euro în numerar către serviciile municipale de apă, a declarat primarul din Osaka, Hideyuki Yokohama, într-o conferinţă de presă.

Lucrările de înlocuire a conductelor de apă din acest oraş cu o populaţie de 2,8 milioane de locuitori au întâmpinat mai multe dificultăţi, costul lor real depăşind deja bugetul prevăzut, potrivit presei locale.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că guvernul său va aproba cheltuieli publice „responsabile şi proactive", care vor include investiţii în infrastructuri. 

"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Citește mai multe
