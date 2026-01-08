Un criminal în serie din SUA a făcut o mărturisire care a rezolvat un caz vechi de 60 de ani. Momentul în care s-a dat de gol

Live TV

cold case
Foto: Facebook/ Fair Lawn Police Department

Un crimimal în serie, condamnat la închisoare în SUA, a mărturisit recent o crimă comisă în statul New Jersey. Cazul era nerezolvat de 60 de ani, a anunțat poliția citată de CBS News.

Alys Eberhardt, o studentă în vârstă de 18 ani, a fost ucisă brutal în casa ei pe 24 septembrie 1965. Acum, familia ei are în sfârșit niște răspunsuri despre moartea ei.

Primele încercări de a-l găsi ucigașul lui Eberhardt au eșuat, iar cazul ei a rămas nerezolvat. În 2021, detectivul Brian Rypkema de la poliția din Fair Lawn a primit un telefon de la un coleg de clasă al lui Eberhardt, care i-a cerut să reînceapă investigația. Cazul a fost redeschis în primăvara acelui an.

„Avem un caz din 1965, așa că analizăm totul”, a spus Eric Eleshewich, unul dintre anchetatori.

Apoi, un bărbat pe nume Richard Cottingham, cunoscut și sub numele de „Ucigașul trunchiurilor”, a început să apară în presa locală.

„Nu era pe radarul nimănui pe atunci”, a spus Eleshewich.

În timp ce era în închisoare, ispășind trei condamnări pe viață pentru alte crime, Cottingham a mărturisit două crime comise în 1974 asupra unor adolescente, Loraine Marie Kelly și Mary Ann Pryor.

Dectectivii și-au dat seama că Cottingham locuia în zonă în momentul uciderii lui Eberhardt și au decis să-l viziteze la închisoarea din Trenton.

„Am spus că suntem detectivi de la Departamentul de Poliție Fair Lawn și imediat a fost intrigat de asta. A spus: «Ah, Fair Lawn»”, a povestit Rypkema, al doilea detectiv care s-a ocupat de caz.

Rypkema și Eleshewich au petrecut cinci ore vorbind cu Cottingham. În conversațiile cu poliția din Fair Lawn, Cottingham a susținut că a ucis cel puțin 80 de persoane. În 2022, a mărturisit că a ucis șase femei din Long Island.

În timpul celei de-a doua vizite la închisoare, Rypkema și Eleshewich au adus în discuție cazul lui Eberhardt.

„Doar din felul în care a reacționat la întrebări ne-am gândit că acesta este cu siguranță omul nostru”, a spus Eleshewich.

O anumită întrebare i-a convins pe detectivi că Cottingham a ucis-o pe Eberhardt.

„L-am întrebat cum a intrat în casă și m-a corectat și mi-a spus că făptașul a comis crima într-un mod diferit”, a spus Eleshewich.

Rypkema și Eleshewich au spus că l-au vizitat pe Cottingham în închisoare de cinci ori, obținând în cele din urmă o mărturisire pe 22 decembrie 2025.

„A fost un sentiment imens de ușurare”, a spus Eleshewich.

Un acord între procurorul din comitatul Bergen și poliția Fair Lawn înseamnă că nu vor fi formulate acuzații penale împotriva lui Cottingham pentru uciderea lui Eberhardt.

„Își va petrece restul vieții în închisoare pentru alte crime”, a spus Eleshewich.

Într-o declarație, nepotul lui Eberhardt, Michael Smith, a spus: „Familia noastră a așteptat din 1965 adevărul... să-i pot spune mamei mele, sora lui Alys, că avem în sfârșit răspunsuri - a fost un moment pe care nu m-am așteptat să-l trăiesc.”

Întreaga mărturisire a lui Cottingham a fost înregistrată pe suport video. Departamentul de Poliție din Fair Lawn nu a precizat dacă și când va fi făcută publică.

