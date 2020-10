Un cunoscut cântăreț britanic de 32 de ani a dezvăluit că are o tumoare cerebrală și este în stadiu terminal

Tom Parker, cântărețul britanic care a făcut parte timp de cinci ani din „The Wanted”, o trupă de băieți foarte cunoscută, a dezvăluit că are o tumoare cerebrală inoperabilă.

Tânărul de 32 de ani le-a transmis fanilor lui că are o tumoare de gradul patru și este sub tratament. Parker, care a anunțat la începutul acestui an că el și soția lui așteaptă al doilea copil, a scris pe Instagram: „Cu toții suntem absolut distruși, dar vom lupta cu asta până la capăt. Nu vrem tristețe, ci doar dragostea și gânduri bune... Vom încerca toate opțiunile de tratament disponibile”, relatează CNN.

Într-un interviu acordat revistei britanice OK! Magazine, Parker și soția sa, Kelsey Hardwick, au spus că medicii i-au informat că tumoarea se înscrie în „cel mai rău scenariu” și le-au spus că tânărul este în stadiu terminal.

Timpul mediu de supraviețuire pentru pacienții cu glioblastom de gradul patru (tipul cu care a fost diagnosticat Tom), una dintre cele mai grave tipuri de tumori, este cuprins între un an și 18 luni, potrivit organizației non-profit britanice The Brain Tumor Charity.

Cântărețul a spus că s-a dus la spital după ce a suferit două crize vara aceasta. Parker a declarat pentru OK!: „Au tras perdeaua în jurul patului meu și mi-au spus: Ai o tumoare pe creier. Tot ce mi-a venit în gând atunci a fost: La dracu! Am fost în stare de șoc. Este glioblastom în faza a patra și au spus că este terminal. A fost foarte mult pentru mine... Încă nu am procesat toate implicațiile."

Parker a devenit cunoscut în perioada în care a făcut parte din The Wanted, o trupă britanică de băieți care a lansat hiturile „All Time Low” și „Heart Vacancy”. Trupa a devenit cunoscută și în plan internațional, dar s-a destrămat în 2014 pentru că membrii își doreau proiecte solo.

Editor : D.C.