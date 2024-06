Un cunoscut prezentator TV britanic a dispărut în Grecia după o plimbare pe plajă. Este căutat cu elicopterul și cu dronele

Jurnalistul britanic Michael Mosley a fost dat dispărut după ce a plecat singur la o plimbare pe insula grecească Symi, au anunțat reprezentanții poliției, citați de Reuters și BBC.

Prezentatorul TV a fost văzut ultima dată miercuri, la ora locală 13:30, când a făcut o plimbare pe o potecă între plaja Agios Nikolaos și satul Pedi. Soția sa a anunțat dispariția joi dimineață.

Poliția, paza de coastă, pompierii, dar și voluntarii au început căutările pe insula din estul Mării Egee, aflată în apropiere de Turcia.

Operațiunile de căutare au inclus câini polițisti și o dronă care cercetează zonele greu accesibile. De asemenea, a fost trimis un elicopter de la Atena.

Polițiștii au verificat și imaginile de pe camerele de supraveghere, dar deocamdată nu au reușit să îl găsească.

Potrivit autorităților, Mosley și-a lăsat soția pe plajă și a pornit într-o plimbare spre centrul insulei. Telefonul său a fost găsit în locul în care stătea cu soția sa.

Operațiunea de salvare se concentrează pe zona Pedi din Symi, după ce o femeie l-a văzut acolo miercuri, a declarat viceprimarul insulei Ilias Chaskas pentru BBC News. El a spus că zona este considerată periculoasă.

Primarul insulei, Eleftherios Papakalodoukas, a declarat că pompierii care au efectuat căutările i-au spus că este „imposibil” că domnul Mosley este încă acolo.

„Este o zonă foarte mică, controlată, plină de oameni. Deci, dacă i s-ar întâmpla ceva acolo, l-am fi găsit până acum", a spus el pentru BBC News.

Edilul a precizat că este posibil ca Mosley fie „să fi urmat o altă cale”, fie să fi căzut în mare.

Mosley, în vârstă de 67 de ani, este un prezentator cunoscut în Marea Britanie pentru programe precum serialul BBC „Trust Me, I’m a Doctor”. De asemenea, el a apărut în emisiunile The One Show de la BBC și This Morning de la ITV. El a popularizat dieta 5:2.

El a studiat medicina la Londra și este medic, dar în ultimele două decenii a lucrat ca prezentator, jurnalist și realizator de documentare.

