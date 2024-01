Un curier indian s-a săturat să stea la coadă la benzină și a livrat mâncare călare pe cal

Un curier indian, frustrat de timpul prea lung petrecut la coadă la benzină, și-a luat geanta și s-a apucat să livreze mâncare călare pe cal. În India au fost cozi uriașe la centrele de alimentare cu combustibil, după o grevă a șoferilor, îngrijorați de propunerea unei legi care ar impune amenzi și pedepse mai mari în cazul accidentelor, transmite The Guardian.

Clipul video care îl arată pe curier galopând pe străzile aglomerate din Hyderabad, din sudul Indiei, pe cal, cu geanta roșie distinctă a aplicației de livrare de alimente Zomato (echivalentul indian al Deliveroo) pe spate, s-a viralizat rapid pe rețelele sociale.

Marți, au fost cozi lungi la pompele de benzină din oraș și ambuteiaje, după ce o grevă scurtă a șoferilor a provocat lipsa de combustibil la pompe.

Transportatorii au protestat împotriva unei propuneri de lege care ar impune amenzi mari și pedepse de 10 ani de închisoare în incidentele de lovire și fugă de la locul accidentului. Aceștia au anulat greva după ce guvernul a spus că va consulta șoferii înainte de a continua cu proiectul legislativ.

În timp ce „călărețul Zomato” a făcut cu mâna spectatorilor surprinși, el le-a explicat alegerea transportului. Într-unul dintre clipurile video postate, din călătoria sa, pe rețelele de socializare, el a spus: „Nu era benzină pentru motocicleta mea. Am așteptat la coadă trei ore. Am plecat după ce am primit comanda, dar nu am putut să iau benzină.”

Agenții de livrare a alimentelor pot fi adesea văzuți trecând prin orașele aglomerate din India, trecând prin trafic în graba lor de a livra la timp.

Pe fondul unei concurențe intense, unele companii de livrare a alimentelor au garantat transport în 10 minute. Aceștia însă au atras multe critici pentru că pun în pericol viața șoferilor, punându-i sub presiune, în ciuda faptului că știu foarte bine haosul și blocajul de pe drumurile indiene.

Companiile spun că agenții de livrare nu sunt sub presiune, deoarece nu li se spune despre termenul limită de 10 minute. Zomato, în special, a precizat că angajații săi nu sunt nici recompensați pentru livrările la timp, nici pedepsiți pentru livrările întârziate.

Aceeași companie mai spune că intenționează să pună, de asemenea, un număr de telefon pe gențile de livrare, astfel încât oamenii să poată raporta pe cineva care conduce cu viteză sau conduce imprudent.

Editor : M.I.