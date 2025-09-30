Live TV

Video&Foto Un cutremur puternic a avut loc în Filipine: cel puțin cinci morți, curent electric întrerupt, clădiri și drumuri avariate

Cutremur în Filipine, 30 septembrie 2025 Foto: Profimedia

Cel puţin cinci persoane au murit după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs la o adâncime mică, de 10 km, a avut loc marţi seara în largul coastelor din centrul Filipinelor. Seismul a provocat pagube clădirilor şi drumurilor şi a întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele regiuni, relatează AFP.

Cutremur în Filipine, 30 septembrie 2025 Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Institutul American pentru Studii Geologice (USGS) a anunţat iniţail o magnitudine de 7, apoi a revizuit-o la 6,9, notează News.ro.

Potrivit USGS, epicentrul cutremurului a fost localizat la 11 kilometri est-sud-est de Calape, un oraş din provincia Bohol cu aproximativ 33.000 de locuitori. Seismul s-a produs la ora locală 21:59 (16:59, ora României).

„Avem cinci decese confirmate”, a declarat pentru AFP ofiţerul de poliţie Felipe Cabague din localitatea San Remigio.

Eforturile de recuperare au fost îngreunate de întuneric şi de replici. Serviciul Geologic al SUA a înregistrat în decurs de mai puţin de trei ore de la seismul iniţial patru cutremure cu magnitudinea de 5,0 sau mai mare în zonă.

Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific a indicat că „nu există niciun pericol de tsunami ca urmare a acestui cutremur” şi că „nu sunt necesare măsuri”.

Biroul local de seismologie a avertizat asupra unei posibile „perturbări minore a nivelului mării” şi a îndemnat locuitorii insulelor centrale Leyte, Cebu şi Biliran să „se ţină departe de plajă şi să nu se apropie de coastă”.

„Am simţit cutremurul aici, în cazarma noastră, a fost foarte puternic”, a declarat pentru AFP Joey Leeguid, pompier din Cebu, în oraşul San Fernando. „Am văzut cum dulapul nostru se mişca de la stânga la dreapta. Am avut o uşoară ameţeală, dar acum suntem cu toţii bine”, a declarat el.

Guvernul provincial din Cebu a raportat prăbuşirea unei clădiri comerciale şi a unei şcoli în Bantayan, precum şi deteriorarea mai multor drumuri. Din fericire, pentru că seismul a avut loc seara, clădirile respective erau probabil neocupate în acel moment.

Cutremurul a provocat întreruperi de curent în Cebu şi în insulele centrale învecinate, a indicat compania care gestionează reţeaua electrică din Filipine, adăugând că încă evaluează amploarea pagubelor.

Într-un mesaj video difuzat în direct pe contul său oficial de Facebook, guvernatoarea provinciei Cebu, Pamela Baricuatro, a îndemnat locuitorii să „rămână calmi şi să se deplaseze către zone deschise, să se ţină departe de ziduri sau structuri care ar putea să se prăbuşească şi să rămână vigilenţi în faţa replicilor”.

Ea a spus că guvernul provinciei evaluează situaţia şi contactează autorităţile municipale.

Filipine se confruntă cu o activitate seismică frecventă din cauza poziţiei arhipelagului pe Centura de Foc a Pacificului, un arc de activitate seismică intensă care se întinde din Japonia până în sud-estul Asiei şi peste bazinul Pacificului. 

