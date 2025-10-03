Live TV

„Un dezastru” se conturează într-o metropolă cu peste 10 milioane de locuitori. Singura soluție: mutarea capitalei

Data publicării:
Beautiful,Panoramic,Photo,Of,Tehran,Skyline,With,Milad,Tower,In
Vedere panoramică a Teheranului, capitala Iranului Foto: Profimedia

Președintele Iranului a susținut că țara sa nu are de ales decât să-și mute capitala de la Teheran în sudul țării din cauza extinderii excesive a orașului, a lipsei de apă potabilă adecvată și a amenințării crescânde de tasare a terenului, potrivit The Guardian.

Masoud Pezeshkian a declarat joi că a adus în discuție propunerea cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, anul trecut. El a recunoscut că a primit multe critici, dar a susținut că criza de acumulare a resurselor este atât de profundă încât Iranul are acum obligația de a muta capitala și nu are altă opțiune decât să facă acest lucru.

El a făcut aceste remarci în timpul unei vizite în provincia Hormozgan, situată în Golful Persic, vizavi de Dubai.

„Această regiune este situată pe țărmurile Golfului Persic și oferă acces direct la apele deschise și dezvoltarea relațiilor comerciale și economice. Dacă avem o viziune diferită asupra capacităților acestei regiuni, putem crea o regiune foarte prosperă și avansată. Nu este suficient să acceptăm situația actuală și să nu proiectăm o hartă științifică, precisă și specifică viitorului”, a spus el.

„Problemele cu care se confruntă țara în prezent ne obligă să îndreptăm calea dezvoltării către Golful Persic. Teheranul, Karaj și Qazvin se confruntă în prezent cu o criză a apei, iar această criză nu poate fi rezolvată ușor.”

Teheranul a devenit un oraș cu peste 10 milioane de locuitori și consumă aproape un sfert din rezervele de apă ale Iranului.

Președinții anteriori au ridicat problema mutării capitalei, inclusiv Hassan Rouhani, care a mers chiar până la a întocmi un plan cu opțiuni.

Pezeshkian a tras de mult timp un semnal de alarmă cu privire la agravarea crizei apei din Iran. Joi, el a declarat: „Anul trecut, precipitațiile au fost de 140 mm, în timp ce standardul este de 260 mm; asta înseamnă că precipitațiile au scăzut cu aproximativ 50 până la 60%. Anul acesta, situația este la fel de critică.” Unele estimări recente plasează precipitațiile în 2025 la puțin sub 100 mm.

El a adăugat: „Reducerea cantității de apă din spatele barajelor, secarea unor puțuri și costurile ridicate ale transportului apei din alte zone indică necesitatea unei schimbări de abordare. Dacă vrem să transportăm apa din această zonă la Teheran, costul pe metru cub va ajunge până la 4 euro”.

Barajele din Teheran furnizau în mod normal 70% din apa capitalei, restul de 30% fiind furnizat de resursele subterane. Cu toate acestea, precipitațiile scăzute și evaporarea crescută au redus ponderea barajelor și au crescut presiunea asupra apelor subterane.

Președintele a declarat: „Dezvoltarea fără a lua în considerare impactul asupra resurselor și cheltuielilor nu va duce decât la distrugere. Dacă cineva nu poate stabili acest echilibru, dezvoltarea sa este sortită eșecului.”

„În unele zone, terenul se scufundă cu până la 30 cm pe an. Este un dezastru și arată că apa de sub picioarele noastre se epuizează.”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
5
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Digi Sport
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
Iuliu Stan
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice...
alina bica pe strada
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti a retras...
Ilie Bolojan.
Cine are vina cea mai mare pentru anularea alegerilor: premierul...
Ultimele știri
TikTok a închis zeci de conturi în Cehia pentru „glorificarea lui Putin” şi propagandă prorusă în campania electorală
Patru italieni au fost deportați de Israel după interceptarea flotei de ajutor umanitar pentru Gaza
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - APA POTABILA
Criză de apă potabilă în comuna Băiculești din Argeș. Locuitorii se mobilizează pe internet pentru a-l demite pe primar
Old cracked wall with radiation warning sign and painted flag
ONU a impus din nou sancţiuni Iranului după zece ani, din cauza dosarului nuclear. Reacția Teheranului
președintele Iranului
Președintele Iranului declară că SUA i-au cerut tot uraniul îmbogăţit în schimbul prelungirii suspendării sancţiunilor
Netanyahu Addresses the UN General Assembly
Netanyahu a susținut un discurs „istoric” la ONU, transmis prin megafoane, pentru a fi auzit de ostaticii din Gaza. QR code-ul lui Bibi
Old cracked wall with radiation warning sign and painted flag
Iranul a semnat cu Rusia un contract pentru construirea a patru centrale nucleare
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Cum se antrenează Natalia Belloli pentru a se menține în formă. Soția lui Raphinha are o siluetă de invidiat
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...