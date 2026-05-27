Un disident a fugit din China în Coreea de Sud cu o barcă pneumatică. „Este cu adevărat rezistent şi curajos”

Dong Guangping, un militant pentru drepturile omului care a fost închis de mai multe ori de autorităţile de la Beijing, a fugit din China cu ajutorul unei bărci pneumatice şi a ajuns pe coasta Coreei de Sud, a declarat miercuri avocatul său.

Dong, 68 de ani, a fost reperat luni seara de forţele sud-coreene, în timp ce plutea în derivă în largul coastei de vest a ţării la bordul unei bărci pneumatice de 3,3 metri şi cu un motor de 9,9 cai putere, a precizat poliţia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

El a fost condus pe teritoriul sud-coreean pentru interogatoriu, fiind suspectat de încălcarea legilor de imigraţie.

Avocatul său sud-coreean, Kim Joo-kwang, i-a confirmat identitatea agenţiei AFP, refuzând însă să ofere detalii cu privire la punctul de plecare al acestei traversări periculoase.

Avocatul a adăugat că situaţia actuală a clientului său constituie „foarte probabil un caz de cerere de azil politic”.

Cine este Dong Guangping

Dong Guangping, fost poliţist, este cunoscut pentru opoziţia sa faţă de Partidul Comunist Chinez şi pentru angajamentul său în favoarea reformelor politice şi a drepturilor omului.

El a fost concediat din poliţie după ce semnase o petiţie, la zece ani după reprimarea mişcării pro-democratice din Piaţa Tiananmen din Beijing, în 1989, potrivit organizaţiei non-guvernamentale „Human Rights in China”, cu sediul în SUA.

Dong a stat aproape trei ani în închisoare începând din 2001 pentru „incitare la subminarea puterii de stat”, potrivit unui raport al experţilor ONU. A fost arestat din nou în 2014 pentru activităţi legate de comemorarea evenimentelor de la Tiananmen.

El fugise în Thailanda împreună cu membrii familiei sale, care s-au stabilit ulterior în Canada cu statut de refugiaţi. În ceea ce-l priveşte, însă, Dong a fost predat poliţiei chineze în 2015 de către autorităţile thailandeze, în pofida statutului său de refugiat recunoscut de ONU.

„Este cu adevărat curajos”

Traversarea sa în Coreea de Sud a fost semnalată de activista pro-democraţie Sheng Xue, care trăieşte în Canada.

„Dong Guangping este cu adevărat rezistent şi curajos! (...) Am vorbit cu el aseară. Dong a spus că era inconştient când a ajuns în apele sud-coreene. Nu dormise de peste 50 de ore şi se afla pe mare de mai bine de 30 de ore, expus vânturilor marine”, a explicat ea într-un mesaj în limba chineză pe rețelele sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Disidentul a plecat din Weihai, în provincia Shandong (estul Chinei), „după o inspecţie şi pregătiri minuţioase”, a dezvăluit ea.

Seulul a acordat azil politic unui număr redus de solicitanţi, de la începutul procesării oficiale a cererilor de azil în 1994, în pofida zecilor de mii de cereri depuse, notează AFP.

Editor : B.P.