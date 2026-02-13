O groapă uriașă s-a deschis într-o stradă din Shanghai, lângă un șantier pentru o nouă stație de metrou. A înghițit o bucată considerabilă din drum și a provocat daune structurilor din jur.

Containere și utilaje grele au fost trase înăuntru. Muncitorii au reușit să fugă și nu au fost raportate victime.

În noaptea precedentă, autoritățile descoperiseră o scurgere de apă în subteran, așa că zona fusese împrejmuită și exacavațiile oprite.

Editor : A.C.