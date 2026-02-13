Video Un drum s-a prăbușit în Shanghai, lăsând în urmă o groapă uriașă. Containere și utilaje au fost trase înăuntru Data publicării: 13.02.2026 10:31 O groapă uriașă s-a deschis într-o stradă din Shanghai, lângă un șantier pentru o nouă stație de metrou. A înghițit o bucată considerabilă din drum și a provocat daune structurilor din jur. Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat” Cum pot obține bucureștenii compensări pentru căldura nelivrată. Termoenergetica a anunțat condițiile România a intrat în recesiune tehnică. Ce arată datele Institutului Național de Statistică Începe Conferința de Securitate de la Munchen, în plină criză de încredere între aliați Omul de afaceri Dan Ostahie avertizează că România riscă o recesiune tehnică: „Când se intră în criză, nu simțim” Alocație universală pentru toți copiii din Spania. 100 de mii de români ar putea beneficia de acești bani Nou blocaj la Guvern. Ministerul Agriculturii nu a avizat reducerea cheltuielilor Alertă pe litoral. Dronă găsită pe plajă, între Costinești și Tuzla. Autoritățile sunt la fața locului Structura anului școlar 2026-2027: ce se schimbă în calendarul cursurilor. Programul complet al elevilor Containere și utilaje grele au fost trase înăuntru. Muncitorii au reușit să fugă și nu au fost raportate victime. În noaptea precedentă, autoritățile descoperiseră o scurgere de apă în subteran, așa că zona fusese împrejmuită și exacavațiile oprite. Editor : A.C. Etichete: china shanghai Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu... 2 Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul... 3 CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor... 4 Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de... 5 Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...