„Un echilibru al terorii”. Ce este „racheta-monstru” a Coreei de Sud și ce înseamnă noua armă pentru relațiile cu Phenianul

Coreea de Sud a declarat că va începe să desfășoare cea mai mare rachetă balistică de până acum la sfârșitul anului - un proiectil cunoscut sub numele de „racheta monstru” de către presa locală - marcând o modernizare semnificativă a arsenalului său convențional, pe măsură ce tensiunile cresc cu Coreea de Nord, care deține arme nucleare, scrie The Guardian.

Ministrul Apărării, Ahn Gyu-back, a declarat recent pentru Yonhap News că Seulul trebuie să construiască un număr „considerabil” de rachete Hyunmoo-5 pentru a „obține un echilibru al terorii” în fața amenințării reprezentate de Nord și că este nevoie de o rachetă de generație următoare, cu o putere și mai mare.

Hyunmoo-5 a fost prezentată pe plan intern ca răspuns la apelurile tot mai numeroase pentru un factor de descurajare nucleară. Coreea de Sud este semnatară a Tratatului de neproliferare nucleară, iar Hyunmoo-5 este o rachetă convențională.

Ce este „racheta-monstru” Hyunmoo-5

Hyunmoo-5 este o rachetă balistică cu o greutate de aproximativ 36 de tone, despre care se spune că poate transporta un focos de opt tone. Aceasta poartă un focos de tipul „distrugător de buncăre”, capabil să ajungă în adâncurile pământului pentru a distruge buncărele puternic fortificate unde liderii nord-coreeni s-ar putea adăposti în timpul unui conflict. Se înțelege că are aproximativ 16 metri lungime și este concepută ca o rachetă sol-sol, capabilă să fie lansată de pe o platformă mobilă. Raza sa de acțiune variază de la 600 de kilometri la peste 5.000 km, în funcție de sarcina utilă.

Un oficial din cadrul Ministerului Apărării a declarat pentru The Guardian că detaliile tehnice specifice și calendarul de livrare nu pot fi confirmate din motive de securitate națională.

De ce a fost dezvoltată racheta

Ideea rachetei a fost concepută pentru prima dată după o serie de atacuri mortale ale Coreei de Nord în 2010 - scufundarea navei de război Cheonan și bombardamentul insulei Yeonpyeong - care au ucis 50 de sud-coreeni.

Coreea de Sud se bazează pe „umbrela nucleară” a SUA și, prin urmare, nu deține arme nucleare proprii. Dr. Yang Uk, expert în apărare la Institutul Asan pentru Studii Politice din Seul, a declarat: „Nu avem arme nucleare, așa că singura apărare pe care o avem este să dezvoltăm cele mai puternice arme convenționale posibile”.

Cu toate acestea, dezvoltarea rachetei Hyunmoo-5 a fost blocată de restricțiile americane privind încărcătura utilă a rachetelor sud-coreene până în 2017, când Donald Trump a ridicat aceste limite în urma testului cu bombă cu hidrogen al Coreei de Nord.

Desfășurarea programată a rachetei Hyunmoo-5 are loc în contextul în care Coreea de Nord și-a dezvăluit propria rachetă balistică intercontinentală Hwasong-20, la o paradă militară recentă, care ar putea lovi continentul american.

Mesajul pentru Coreea de Nord

Iminenta desfășurare a rachetei are loc pe fondul unor relații tensionate dintre Nord și Sud. Phenianul a ignorat Seulul de când președintele Lee Jae Myung a preluat mandatul în iunie, în ciuda propunerilor de pace ale lui Lee.

Lee a îmbrățișat, de asemenea, apărarea independentă ca piatră de temelie a președinției sale, reflectând schimbarea strategică mai amplă a Coreei de Sud către o mai mare autonomie.

El a criticat ceea ce numește „mentalitatea supusă” a celor care cred că Coreea de Sud nu se poate apăra fără sprijin militar străin, chiar dacă țara își menține alianța de securitate cu Statele Unite.

Se estimează că Seulul cheltuiește anual de 1,4 ori PIB-ul întreg al Coreei de Nord pentru apărare și ocupă locul cinci la nivel mondial în ceea ce privește forța militară. Exporturile de arme au devenit una dintre industriile cu cea mai rapidă creștere ale țării de la invazia Rusiei în Ucraina.

Vorbind la târgul de arme ADEX de la Seul, săptămâna aceasta, Lee a promis cheltuieli pentru apărare „mai mari decât se așteaptă” pentru a face din Coreea de Sud a patra cea mai mare putere a industriei de apărare din lume.

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă Hyunmoo-5 va descuraja provocările nord-coreene sau va escalada și mai mult tensiunile regionale.

Coreea de Nord va respinge probabil public amenințările convenționale, afirmând în același timp superioritatea nucleară. Cu toate acestea, Dr. Yang Uk de la Institutul Asan consideră că noua capacitate ar trebui să fie îngrijorătoare pentru conducerea Phenianului. „Vor fi și ar trebui să fie speriați”, a spus el.

