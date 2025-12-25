Cinci oameni au murit miercuri după ce un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa și importantă atracție turistică din Tanzania. Printre cei morți se numărau și doi turiști cehi, au anunțat joi autoritățile tanzaniene.

Aparatul de zbor s-a prăbușit de la circa 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu. Cauzele accidentului nu sunt încă cunoscute.

Conform unui comandant al poliţiei locale, Simon Maigwa, aeronava efectua o misiune de salvare când s-a prăbuşit miercuri, în jurul orei locale 17:30. Printre victime se află pilotul, de naţionalitate zimbabwiană, şi doi turişti cehi, potrivit ofițerului de poliţie.

În luna iunie, Uniunea Europeană a inclus toate companiile aeriene din Tanzania pe lista companiilor cu risc ridicat.

În urmă cu trei ani, un avion s-a prăbuşit în Lacul Victoria, cel mai mare lac din Africa, ucigând 19 persoane. În 1999, 12 persoane, dintre care zece turişti americani, au murit într-un accident aviatic în nordul Tanzaniei, în timp ce efectuau un zbor între Parcul Naţional Serengeti şi aeroportul Kilimanjaro.

Munte emblematic, al cărui vârf înzăpezit este cunoscut în întreaga lume, supranumit „acoperişul Africii” (5.895 metri), Kilimanjaro şi zona din jurul său sunt clasificate ca parc naţional, înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cu o suprafaţă totală de peste 750 de kilometri pătraţi, parcul adăposteşte un ecosistem remarcabil, cu o floră bogată şi o faună compusă din elefanţi, bivoli şi antilope.

