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Un expert în tehnologie a renunțat să mai economisească pentru pensie. E convins că IA ar putea distruge omenirea în următorii 10 ani

Data publicării:
Inteligența artificială
Foto: Profimedia
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Din articol
„Există o probabilitate de peste 50% ca omenirea să dispară în următorii zece ani” Cum ar putea inteligența artificială să scape de sub control Și alți cercetători avertizează asupra unui posibil scenariu catastrofal Elon Musk crede și el că economiile pentru pensie ar putea deveni inutile, dar dintr-un motiv complet diferit

Un specialist american în siguranța inteligenței artificiale a luat o decizie neobișnuită: nu mai economisește pentru pensie, deoarece consideră că există o probabilitate de peste 50% ca inteligența artificială să provoace dispariția omenirii în următorul deceniu.

Nate Soares, fost inginer la Google și Microsoft și actual președinte al Machine Intelligence Research Institute (MIRI), avertizează că dezvoltarea unor sisteme IA mult mai inteligente decât oamenii ar putea scăpa de sub control, cu consecințe catastrofale, scrie Yahoo Tech.

Într-un interviu acordat lui Nicholas Thompson, directorul executiv al publicației The Atlantic, Nate Soares a explicat că perspectiva unei catastrofe provocate de inteligența artificială i-a schimbat inclusiv deciziile financiare personale.

Specialistul a declarat că nu mai contribuie de aproximativ zece ani la fondul său de pensie, deși încă păstrează economiile acumulate în perioada în care lucra pentru Google.

„În prezent, nu economisesc pentru pensie. Am un cont 401(k) din perioada în care lucram la Google, dar nu am mai contribuit la el de un deceniu”, a afirmat Soares.

Declarațiile sale, relatate de Business Insider și preluate de Yahoo Tech, reflectă una dintre cele mai pesimiste perspective exprimate de specialiștii care studiază riscurile dezvoltării inteligenței artificiale.

„Există o probabilitate de peste 50% ca omenirea să dispară în următorii zece ani”

Nate Soares consideră că dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială extrem de avansate ar putea reprezenta o amenințare existențială pentru umanitate.

Potrivit estimării sale personale, probabilitatea ca IA să provoace dispariția oamenilor în mai puțin de un deceniu depășește 50%.

Specialistul se numără printre cercetătorii care consideră că dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială superioare capacităților umane ar putea deveni imposibil de controlat.

Soares este președintele Machine Intelligence Research Institute, o organizație nonprofit cu sediul în Berkeley, California, care studiază riscurile asociate inteligenței artificiale avansate.

El lucrează de peste 12 ani în domeniul cunoscut drept „AI alignment”, care urmărește dezvoltarea unor sisteme IA ale căror obiective și comportamente să rămână compatibile cu intențiile și interesele oamenilor.

Înainte să se dedice cercetării acestor probleme, a lucrat ca inginer software pentru Google și Microsoft.

Soares este și coautorul cărții „If Anyone Builds It, Everyone Dies”, al cărei titlu poate fi tradus prin „Dacă cineva o construiește, murim cu toții”.

Cartea prezintă argumentele autorilor privind riscurile existențiale asociate creării unor sisteme de inteligență artificială superinteligente.

Cum ar putea inteligența artificială să scape de sub control

În viziunea lui Soares, pericolul nu constă neapărat în posibilitatea ca un sistem IA să dezvolte intenții ostile față de oameni.

Problema fundamentală ar fi apariția unei inteligențe artificiale suficient de capabile încât să urmărească obiective incompatibile cu supraviețuirea umanității.

Un asemenea sistem ar putea, teoretic, să evite mecanismele de supraveghere, să își îmbunătățească propriile capacități și să dezvolte infrastructuri automatizate care să îi permită să funcționeze fără intervenția oamenilor.

În cele din urmă, o inteligență artificială necontrolată ar putea reorganiza resursele planetei pentru îndeplinirea propriilor obiective, fără să țină cont de consecințele asupra populației umane.

Soares avertizase anterior, într-un interviu pentru Business Insider, că o asemenea evoluție ar putea transforma Pământul într-un mediu incompatibil cu existența oamenilor.

Aceste scenarii rămân însă ipotetice. Nu există dovezi că sistemele IA actuale ar avea asemenea capacități sau că dispariția omenirii în următorii zece ani reprezintă un rezultat demonstrat științific.

Estimarea de peste 50% reflectă evaluarea subiectivă a specialistului, nu o probabilitate stabilită printr-un model predictiv validat.

Și alți cercetători avertizează asupra unui posibil scenariu catastrofal

Nate Soares nu este singurul specialist preocupat de posibilitatea ca inteligența artificială să provoace o catastrofă globală.

Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii cercetării în domeniul rețelelor neuronale și laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2024, a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor asociate dezvoltării unor sisteme IA mai inteligente decât oamenii.

Hinton a estimat la aproximativ 10% probabilitatea unui scenariu în care inteligența artificială ar provoca dispariția omenirii într-un interval de zece ani.

Evan Hubinger, cercetător în domeniul siguranței IA la compania Anthropic, a exprimat, la rândul său, o estimare de peste 10% pentru un asemenea scenariu.

Aceste cifre evidențiază existența unor preocupări serioase în rândul unor specialiști, dar nu reprezintă un consens al comunității științifice.

Dezvoltarea inteligenței artificiale este însoțită de incertitudini considerabile, iar cercetătorii au opinii foarte diferite privind probabilitatea și amploarea riscurilor pe termen lung.

Elon Musk crede și el că economiile pentru pensie ar putea deveni inutile, dar dintr-un motiv complet diferit

Interesant este că și Elon Musk, directorul general al Tesla și SpaceX, a sugerat că economisirea pentru pensie ar putea deveni irelevantă în următoarele decenii.

Explicația sa este însă radical diferită de cea oferită de Nate Soares.

În ianuarie 2026, Musk a afirmat că oamenii nu ar trebui să se îngrijoreze excesiv de acumularea economiilor pentru pensionarea de peste 10 sau 20 de ani.

Miliardarul consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale, a roboticii și a tehnologiilor energetice ar putea produce o creștere extraordinară a productivității economice.

În scenariul său, roboții și sistemele IA vor putea realiza o mare parte dintre activitățile desfășurate în prezent de oameni, reducând drastic costurile bunurilor și serviciilor.

Musk a vorbit chiar despre posibilitatea apariției unui „venit universal ridicat”, care ar permite populației să beneficieze de un nivel de trai superior celui actual.

Într-o asemenea economie, consideră el, banii ar putea deveni mult mai puțin importanți decât în prezent.

Astfel, doi reprezentanți cunoscuți ai industriei tehnologice ajung la aceeași idee — că economiile pentru pensie ar putea să nu mai conteze — pornind însă de la scenarii complet opuse.

Pentru Musk, inteligența artificială ar putea crea o perioadă de prosperitate fără precedent.

Pentru Soares, aceeași tehnologie ar putea provoca dispariția umanității.

Editor : Sebastian Eduard

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