Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana

Un jurnalist și fost prezentator de știri TV a fost încoronat rege al unuia dintre cele patru mari regate precoloniale din Uganda, după o dispută acerbă privind succesiunea la tron în care a fost implicat chiar și un fotbalist care joacă pentru o echipă din liga a 9-a din Anglia.

Prințul Edward Rukidi Kijanangoma i-a urmat la tron vărului său, Regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, care avea doar trei ani când a fost încoronat, în 1995, fiind cel mai tânăr monarh de la acea vreme, potrivit Sky News.

Oyo, care nu era căsătorit și nu avea niciun copil recunoscut oficial, a murit la vârsta de 34 de ani luna trecută în SUA, unde urma un tratament împotriva cancerului.

Moartea sa, pe data de 27 august, a iscat o dispută aprinsă pentru tronul regatului Tooro. Mama lui a susținut că cel care ar trebui să moștenească coroana este fiul său, a cărui existență nu fusese dezvăluită până atunci.

Un comitet format din 21 de membri ai clanului principal, cunoscut sub numele de Babiito, l-a ales pe Kijanangoma, care a lucrat în trecut pentru Uganda Broadcasting Corporation, dintr-un grup de opt prinți eligibili.

Printre persoanele luate în considerare s-a numărat și Prințul George Desmond Kamurasi, care este căpitanul și portarul echipei de fotbal South East Dons, unul dintre cele mai cunoscute cluburi de fotbal pentru amatori din Marea Britanie, potrivit BBC.

Kamurasi a refuzat oferta, însă, spunând că are alte responsabilități și preferând să rămână alături de familia sa care trăiește în Anglia.

Scene tensionate între grupurile care susțin candidați diferiți la tronul regatului Tooro

Kijanangoma, care a adoptat numele regal Edward Rukidi Nyabongo, a acceptat și a participat la o ceremonie tradițională în care a fost sacrificat un taur și în care s-a stropit sânge de găină în capitala regatului Tooro, Fort Portal.

Uganda este o republică și are un șef de stat ales democratic, însă patru dintre regatele precoloniale de pe teritoriul țării au rămas influente din punct de vedere cultural și ca simboluri ale identității și patrimoniului național, cu toate că nu dețin nicio putere politică.

Există rapoarte potrivit cărora guvernul central al Ugandei a susținut decizia clanului, în ciuda protestelor reginei-mame, Best Kemigisa.

Ea a spus că Oyo a lăsat în urmă un fiu tânăr a cărui identitate va fi dezvăluită la timpul potrivit, ceea ce pune sub semnul întrebării legitimitatea lui Nyabongo și decizia clanului Babiito.

Presa locală a descris scene tensionate între grupurile care susțin candidați diferiți la tronul regatului Tooro, inclusiv o ceartă legată de custodia rămășițelor regelui, care a izbucnit în timpul înmormântării acestuia din 12 septembrie.

Cu toate că au apărut unele poze cu presupusul fiu al lui Oyo pe rețelele sociale, criticii spun că dacă acest copil există cu adevărat, el ar fi trebuit prezentat bătrânilor regatului când tatăl lui era încă în viață.

Charles Kayondo Kamurasi, liderul clanului regal Babiito și persoana care, conform tradiției, desemnează regele, a spus că clanul său nu știe ca Oyo să fi avut vreun copil și că a urmat tradițiile regatului Tooro când a ales un succesor la tron.

Kijanangoma este al 13-lea monarh al populației Batooro, iar încoronarea sa marchează sfârșitul disputei legate de succesiunea la tron.

Editor : Raul Nețoiu