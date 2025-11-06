Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro

Un bărbat din oraşul Neuville-sur-Saone, lângă Lyon, a descoperit cinci lingouri şi mai multe monede de aur în timp ce săpa o piscină în grădina casei. Aurul, evaluat la aproximativ 700.000 de euro, a fost declarat autorităților, care au decis că îl poate păstra, neexistând indicii că ar fi o comoară arheologică.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din oraşul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon în luna mai şi a declarat valorile la Direcţia regională de cultură, scrie Reuters.

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităţilor locale din Neuville-sur-Saone.

Nu se ştie cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit, a adăugat purtătorul de cuvânt. Cele cinci lingouri şi numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.

