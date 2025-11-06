Live TV

Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro

Data publicării:
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
Nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică. Sursa foto: Profimedia Images

Un bărbat din oraşul Neuville-sur-Saone, lângă Lyon, a descoperit cinci lingouri şi mai multe monede de aur în timp ce săpa o piscină în grădina casei. Aurul, evaluat la aproximativ 700.000 de euro, a fost declarat autorităților, care au decis că îl poate păstra, neexistând indicii că ar fi o comoară arheologică.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din oraşul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon în luna mai şi a declarat valorile la Direcţia regională de cultură, scrie Reuters.

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităţilor locale din Neuville-sur-Saone.

Nu se ştie cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit, a adăugat purtătorul de cuvânt. Cele cinci lingouri şi numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Sulf industrial granule
2
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
3
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
4
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Nu s-au putut abține! Reacția elvețienilor, după gestul făcut de Charalambous la 8 grade în Basel
Digi Sport
Nu s-au putut abține! Reacția elvețienilor, după gestul făcut de Charalambous la 8 grade în Basel
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan explică de ce a acceptat să se întâlnească în birou cu...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, primul răspuns la acuzațiile lui Grindeanu la adresa Oanei...
drone in zbor
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea...
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru...
Ultimele știri
Trump a anunțat un acord pentru reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit GLP-1
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război
Ilie Bolojan, despre pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație: Sper să rezolvăm până la sfârşitul lunii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
TikTok
Proces istoric în Franța: TikTok este acuzată că împinge tinerii spre suicid. Instanța va analiza mai multe rapoarte ale autorităților
sedinta in camera deputatilor
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Fabien Mandon
Semnal de alarmă al șefului Statului Major francez, după testele Rusiei şi anunţul lui Trump: „Atmosferă nucleară îngrijorătoare”
doctorița Simona Boila
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Poliție Franța
Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane, rănite, patru foarte grav. Ce a strigat el la arestare
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Notarea posesiei în cartea funciară. Ce este şi ce scop are
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...