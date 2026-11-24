Un responsabil guvernamental chinez a fost condamnat la moarte pentru spionaj şi scurgere de informaţii secrete către o ţară care nu a fost precizată, ce i-a oferit în schimbul acestor informaţii sume de bani, relatează marţi agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

Bărbatul condamnat, identificat doar cu numele de „Ma”, a fost recrutat de un serviciu de informaţii străin în timp ce lucra în afara Chinei, potrivit unei postări pe un cont de social media al Administraţiei Naţionale pentru Protecţia Secretelor de Stat.

Agentul care l-a recrutat, prezentat cu numele de „Kailin”, l-a frecventat iniţial sub pretextul că dorea să înveţe limba chineză, dar ulterior a orientat progresiv discuţiile către teme sensibile din punct de vedere politic şi i-a cerut informaţii despre instituţiile chineze şi activităţile Chinei într-o altă ţară.

Mai târziu, un al doilea agent a făcut presiuni asupra lui pentru a coopera cu un serviciu de informaţii străin, şantajându-l că va raporta autorităţilor chineze informaţiile pe care le furnizase deja.

Funcţionarul „Ma” a acceptat astfel să colaboreze cu respectivul serviciu străin şi a semnat cu acesta un acord care includea clauze de confidenţialitate şi loialitate.

În schimb, el a primit plăţi lunare, în total echivalentul a circa 150.000 de dolari, şi i-a fost pus la dispoziţie un laptop pentru sistemul clandestin de comunicaţii.

Odată revenit în China, „Ma” şi-a continuat mult timp activitatea de spionaj, extrăgând informaţii utile din documente clasificate şi conţinuturi la care avea acces prin natura activităţii sale profesionale. El a transmis în total către acel serviciu secret străin peste o sută de comunicări cu informaţii confidenţiale.

Anunţul nu precizează când a fost condamnat „Ma” şi nici dacă el a fost deja executat. Instanţele chineze rareori comunică public despre cazurile de securitate naţională.

Editor : B.P.