Un conglomerat sud-coreean pregătește o investiție de 150 de milioane de dolari în Foundation Future Industries, o companie americană care dezvoltă roboți umanoizi înarmați și este susținută de Eric Trump, fiul președintelui american. Tranzacția ar putea salva startupul, care se confruntă cu dificultăți financiare și a întârziat plata salariilor angajaților. Posibila înțelegere readuce în atenție relațiile de afaceri dintre familia Trump și grupul sud-coreean, aflate deja în atenția unor parlamentari americani, anunță Reuters.

Foundation dezvoltă roboți umanoizi înarmați, asemănători celor prezentați în seria cinematografică „Terminator”. Eric Trump ocupă funcția de consilier strategic principal al companiei.

Directorul general al Foundation, Sankaet Pathak, le-a transmis angajaților că finanțarea pregătită de Base Group ar putea rezolva problemele de lichiditate ale companiei.

„Din perspectiva mea, având în vedere situația Base, este o problemă de calendar, nu una care amenință existența companiei”, a scris Pathak într-un mesaj din 8 noiembrie, referindu-se la întârzierile salariale.

Un purtător de cuvânt al Base Group a confirmat că grupul analizează o posibilă investiție în Foundation, invocând potențialul de creștere pe termen lung al sectorului roboticii umanoide. Tranzacția nu a fost însă confirmată ca fiind finalizată.

Posibila investiție ar putea intensifica verificările Congresului american privind relațiile financiare dintre Base Group și familia Trump, ale cărei interese de afaceri s-au extins în ultimii doi ani către tehnologiile militare și domeniul securității naționale, inclusiv prin companii care urmăresc obținerea unor contracte cu Pentagonul.

În august, mai mulți senatori democrați au cerut explicații conglomeratului sud-coreean în legătură cu o plată de două milioane de dolari efectuată către Trump Organization în 2025. Parlamentarii au solicitat clarificări pentru a stabili dacă suma avea legătură cu demersurile grupului de a obține facilități în privința tarifelor vamale americane aplicate aluminiului.

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Senatorii au avertizat că, dacă plata ar fi fost făcută în schimbul unor avantaje comerciale, acest lucru ar reprezenta un caz grav de corupție. Până în prezent, nu au fost însă prezentate dovezi că o asemenea înțelegere ar fi existat.

Base Group nu a răspuns întrebărilor Reuters referitoare la verificările parlamentare. Nici Foundation, Sankaet Pathak, Trump Organization sau reprezentanții lui Eric Trump nu au oferit comentarii.

Relațiile de afaceri dintre Base Group și familia Trump

Relațiile comerciale dintre conglomeratul sud-coreean și familia Trump datează cel puțin din 2017, când o filială a grupului a încheiat un acord pentru importul vinurilor produse de Trump Winery.

În februarie 2026, Base Group l-a găzduit pe Eric Trump la Seul, în cadrul unui eveniment dedicat parteneriatelor economice dintre Statele Unite și Coreea de Sud. În august, Trump Organization a anunțat dezvoltarea unui teren de golf în Coreea de Sud, în parteneriat cu grupul sud-coreean.

Foundation reprezintă una dintre cele mai vizibile investiții ale familiei Trump în sectorul tehnologiilor de apărare.

În aprilie, Eric Trump a declarat, într-o intervenție televizată, că s-a implicat în companie pentru a contribui la depășirea Chinei de către Statele Unite în dezvoltarea roboților umanoizi.

Fondatorul Foundation, Sankaet Pathak, a condus anterior compania fintech Synapse, care a intrat în faliment în aprilie 2024. El a lansat Foundation câteva luni mai târziu, iar startupul a atras până acum aproximativ 11 milioane de dolari de la investitori precum Tribe Capital, Defined și Gaingels, potrivit datelor PitchBook.

Parteneriatul ar putea include și o societate mixtă

În mesajele transmise angajaților, Pathak a susținut că președintele Base Group, Kim Seong-jip, consideră robotica umanoidă o soluție importantă pentru combaterea deficitului de forță de muncă din cadrul companiilor conglomeratului.

Potrivit unui mesaj din 12 noiembrie, parteneriatul ar urma să includă și înființarea unei societăți mixte care să furnizeze aluminiu pentru fabricarea roboților și litiu pentru bateriile acestora.

„Este un parteneriat pe termen lung, nu doar o operațiune de finanțare”, le-a transmis Pathak angajaților.

Separat, CNBC a relatat pe 14 noiembrie că Foundation a suspendat plata salariilor și că directorul general Sankaet Pathak a contractat un împrumut de 4,6 milioane de dolari de la companie pentru achiziționarea unei locuințe în California.

Pathak le-a explicat angajaților că împrumutul fusese aprobat în august 2025 și că nu are legătură cu actualele probleme de lichiditate ale companiei.