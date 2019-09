Un indian s-a deghizat într-un bătrân de 81 de ani ca să ajungă la New York. Ce l-a dat de gol

La prima vedere, părea a fi o deghizare ca la carte, menită a păcăli vigilența ofițerilor de securitate indieni ai aeroportului din New Delhi: barbă albă ca neaua, turban, ochelari cu rame voluminoase, de culoare neagră, plus un scaun cu rotile. Scopul final al călătoriei: New York.

Dar indianul de 32 de ani, deghizat într-un bătrân de 81 de ani a fost arestat chiar înainte de îmbarcarea pentru zborul către America, informează CNN.

„Nu arăta deloc a bătrân de 81 de ani”, a declarat un oficial al serviciilor de securitate ale aeroportului (CISF).

Bărbatul a fost reținut în zona terminalului de plecări, după reușise inițial să treacă de filtrele inițiale de securitate ale aeroportului. El avea asupra sa un pașaport fals.

Ofițerii de securitate s-au declarat intrigați de faptul că „bătrânul de 81 de ani” avea rădăcinile firelor sale de păr erau negre, iar fața sa era complet lipsită de riduri.

„În plus, vocea sa nu suna deloc cu a unei persoane de o asemenea vârstă”, au declarat oficialii CISF.

Bărbatul de 32 de ani a fost reținut. Autoritățile indiene nu au făcut public motivul pentru care bărbatul a ales această deghizare, în încercarea de a părăsi India, cu destinația New York.

Aeroportul internațional Indira Gandhi, cunoscut și sub denumirea de Aeroportul Delhi este al 12-lea aeroport din lume, din punct de vedere al traficului: aproape 70 de milioane de pasageri au tranzitat prin acest aeroport în 2018.